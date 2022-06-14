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На Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – Жданов

14 июня 2022, 05:00

Некоторые страны западного мира считают, что знают Путина и смогут с ним договориться, сказал Олег Жданов.

Зеленский Путин
Шольц, Макрон и Драги будут давить на Зеленского, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией – Жданов / Коллаж Офис президента, УНИАН

Определенные страны Запада медлят с поставками Украине дальнобойной артиллерии и систем реактивного залпового огня из-за страха победы Киева на войне с Москвой. Они боятся мира, в котором победит украинское государство, и считают, что могут договориться с главой Кремля Владимиром Путиным. Их страх заключается в изменении множества факторов в результате возможного триумфа Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев для того, чтобы, по всей видимости, оказать давление на украинского гаранта Владимира Зеленского с целью переговоров с РФ. Для Украины это крайне не выгодный сценарий, а сторонников победы Киева намного больше. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что промедление с поставками Украине дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня связано со страхом некоторых стран западного мира перед возможной победой Киева. Согласно их позиции, с Путиным можно договориться, а вот что будет после победы украинского государства, они не знают.Читайте такжеПлан Путина – уничтожить Украину, а Италия, ФРГ и Франция могут уговаривать сдаться – политолог

По словам эксперта, в случае триумфа Украины произойдут изменения в европейской системе безопасности, а также в экономических и финансовых отношениях внутри Европейского Союза.

"На Западе, к сожалению, приходит осознание того, что они боятся мира, в котором Украина победит. Они его больше боятся, чем мира, где победит Путин. Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе", - объяснил Жданов.

Как полагает Жданов, возможный визит лидеров Франции, Германии и Италии – Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги – в Украину "будет очень серьезным испытанием" для украинского государства. Вполне вероятно, они попытаются оказать давление на Зеленского с целью переговоров с Россией. Территориальные уступки не устраивают ни Украину, ни союзников государства на Западе, которых, все же, намного больше, чем сторонников договоренностей с Кремлем.

Читайте такжеАрмия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – Жданов"Скорее всего, они будут давить на нашего президента с целью заставить нас сесть за стол переговоров. Италия вообще является автором компромиссного плана примирения между Украиной и Россией за счет территориальных уступок со стороны Украины. Это ни в коем случае не устраивает нас как пострадавшую страну и наших партнеров, считающих, что мы должны восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, которых, к счастью, намного больше", - подчеркнул Олег Жданов.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины пока не могут перейти к контрнаступательной военной операции. Причиной тому является нехватка техники. У войск РФ преимущество в этом вопросе, а Украине стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что армии Украины для перехода в контрнаступление не хватает вооружений. Для освобождения оккупированных территорий ВСУ понадобятся сотни единиц ракетных систем, артиллерии, боевые самолеты, танки и тысячи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад усилить поставки оружия Украине. На Донбассе сложилась ситуация, при которой у России тотальное преимущество в артиллерии. В такой обстановке украинской армии будет сложно остановить наступление оккупантов, не говоря уже о переходе в контрнаступление.

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