Здание полностью уничтожили с людьми: Зеленский показал видео разрушенного общежития в Харькове

Обстрел Харькова / скриншот

Вечером, 17 августа, российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове.

Как сообщают власти города, в результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

Известно, что враг вновь ударил по жилой инфраструктуре. На месте прилета произошел сильный пожар. Там работают спасатели и медики экстренной помощи.

Он призвал жителей находиться в укрытиях, поскольку оккупанты до сих пор хаотично наносят удары.

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Реакция Зеленского

"Когда слышишь о харьковская Салтовка – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал Владимир Зеленский и опубликовал видео.

Ситуация в Харькове

Напомним, 17 августа в Харькове были слышны взрывы. Почти сразу была объявлена воздушная тревога.

16 августа город подвергся одному из самых массированных ударов. По Харькову было выпущено 7 ракет.

Кроме того, российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

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