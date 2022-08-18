Ракетный удар по Харькову: число погибших сильно возросло

Ракетный удар Харьков / t.me/synegubov

Число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний ребенок.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, еще 42 человека ранены.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших", - рассказал он.

Таким образом, по данным главы региона, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года, ранены 42 человека.

До этого сообщалось, что в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 12 человек. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Ракетные обстрелы Харькова

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Было разрушено общежитие. В результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

Позже появилось видео изнутри здания сразу после обстрела. На место происшествия первыми прибыли патрульные и сразу помчались спасать людей. На кадрах видно полуразрушенное здание.

Ранним утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары, по меньшей мере пять человек пострадали. Среди травмированных есть ребенок.

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