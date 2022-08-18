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Удар по общежитию в Харькове: появилось ужасающее видео изнутри здания сразу после обстрела

18 августа 2022, 10:13

В общежитии были мужчины, женщины, пенсионеры и дети.

Обстрел Харькова вечером 17 августа
Оккупанты обстреляли общежитие в Харькове / Фото ГосЧС

Российские оккупанты продолжают попытки уничтожить украинцев. Они безжалостно обстреляли общежитие в Харькове, внутри которого было много людей. В результате этого произошел обвал здания. В Сети появилось видео, которое было снято практически сразу после удара.

На место происшествия первыми прибыли патрульные и сразу помчались спасать людей. На кадрах видно полуразрушенное здание.

В общежитии были мужчины, женщины, пенсионеры и дети. Одна женщина, кричала, что ее бабушка оказалась заблокированной.

В Минобороны РФ уже отреагировали на обстрел и цинично заявили, что удар был нанесен якобы "по базе иностранных наемников".

Ракетные обстрелы Харькова

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

Утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

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