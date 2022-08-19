Ракеты пошли на взлет: в Крыму прогремели новые взрывы

По данным местных жителей в районе Евпатории прогремело не менее двух взрывов.
В пятницу вечером, 19 августа, во временной оккупированном Россией Крыму прогремели новые взрывы.
В Сети опубликовали кадры, на которых запечатлен взлет ракет на полуострове.
Как утверждают российские Telegram-каналы, на кадрах зафиксирована работа противовоздушной обороны.
При этом сообщается, что по данным местных жителей в районе Евпатории прогремели не менее двух взрывов.
"Кадры очевидцев из Евпатории, местные жители утверждают, что было два взрыва", - пишут росСМИ.
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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