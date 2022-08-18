Кремль "упивается кровью": Путин хочет превратить Харьков в Грозный-1996 - Подоляк

Подоляк отреагировал на обстрел Харькова / Коллаж фото УНИАН, ОПУ

Российские оккупанты не останавливаются и продолжают кошмарить жителей Харькова и пригородных населенных пунктов постоянными обстрелами. Путин будто "упивается кровью" и просто хочет превратить Харьков в сплошные руины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил о том, что было в городе Алеппо в 2016 году или в Грозном в 1996 году, а еще похожая история была у Варшавы в 1945 годах. Все это показывает то, что сейчас происходит в Харькове.

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный терор, удары ракетами по спальным кварталам и гражданских. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву 1945 и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто и дальше будет иметь дело с Москвой - соучастник этого преступления", - написал Михаил Подоляк.

Россия пытается уничтожить Харьков, как делала это с другими городами / Коллаж фото из открытых источников

Ситуация в Харькове

Напомним, российские оккупанты обстреляли Харьков вчера вечером, 17 августа. В результате этого погибли мирные люди, много раненных. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал Владимир Зеленский и опубликовал видео.

16 августа город подвергся одному из самых массированных ударов. По Харькову было выпущено 7 ракет.

Кроме того, российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

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