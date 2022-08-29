12 ракет оккупантов разбомбили Николаев: много жертв и разрушений

Обстрел Николаева / скриншот

Днем, 29 августа, оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Николаеву.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, количество пострадавших в результате обстрела увеличилось в два раза.

"11 раненых, двое погибших", - написал в Telegram-канале Виталий Ким.

Видео дня

"Оккупанты не понимают насколько суровы Николаевцы", - добавил Ким.

По его словам, еще во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Также появилось видео с места обстрела Николаева. По состоянию на 18:49 в Николаевской области опять звучит тревога.

Последствия обстрела Николаева / скриншот

Обстрел Николаева 29 августа

Напомним, днем в Николаеве снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.

Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

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