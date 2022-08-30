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Умер Михаил Горбачев: все подробности

30 августа 2022, 23:30

В июне стали появляться новости об ухудшении состоянии здоровья 91-летнего бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев / Reuters

На 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Как сообщают росСМИ, Горбачев скончался после тяжелого недуга.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили в ЦКБ.

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В начале лета 2022 года пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ.

В июне стали появляться новости об ухудшении состоянии здоровья 91-летнего бывшего президента СССР.

Уже известно, что политика похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с женой. Об этом сообщил знакомый с пожеланиями близких умершего.

Михаил Горбачев - биография

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период от 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года.

Также Горбачев был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.

Михаил Горбачев
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