Окружение Горбачева поведало главную причину распада СССР

СССР распалсяя из-за массового дефицита / incognita.day.kiev.ua

Экс-помощник президента СССР Михаила Горбачева и доктор экономических наук Олег Ожерельев назвал причину распада СССР.

Как пишет "Лента.ру", он считает, что ключевой причиной "похорон Советского Союза" стал дефицит продовольствия.

"Если бы в магазинах были продукты, никакой революции в 1991 году бы не случилось", - подчеркнув Ожерельев.

Нехватка элементарных продуктов питания в магазинах очень сильно обострила ситуацию.

"Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза", - добавил он.

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По словам "правой руки" Горбачева, сотни тысяч людей приняли участие в протестах из-за дефицита продовольствия.

"Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось", - заключил Ожерельев.

Отметим, СССР начал распадаться 8 декабря 1991 года. В тот день в Беловежской пуще главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

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