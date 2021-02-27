Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться

Все вопросы должны решаться путем переговоров - Горбачев / Reuters

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин должны встретиться и провести переговоры для того, чтобы снизить вероятность ядерного противостояния. В свое время 40-й президент США Рональд Рейган согласился на переговоры с Москвой, чтобы исключить кризисной ситуации, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Интерфакс.

По его словам, Байден и Путин должны провести переговоры, чтобы Вашингтон и Москва смогли избежать вероятности ядерного противостояния. Проблему нужно решать путем дискуссии.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное – не бычиться друг на друга. Все же ясно: главное – избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", - сказал Горбачев.

Политик вспомнил о том, что в прошлом он сам предложил провести переговоры 40-му президенту США Рональду Рейгану, который пошел на компромисс и согласился на дискуссию с Горбачевым. Тогда удалось продвинуться в решении вопроса.Читайте такжеВ Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину

"Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил – давайте вместе встретимся. И объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Чтобы сдвинуть их с места, надо встретиться на высшем уровне и договориться. Через два дня я получил ответ от Рейгана – "за". Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки", - утверждает Горбачев.

Комментируя значительное ухудшение отношений России с ЕС он подчеркнул, что урегулировать кризис можно только путем переговоров, которые должны проходить на высшем политическом уровне.

Отношения России и Запада