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Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться

27 февраля 2021, 21:04

Горбачев считает, что лидеры США и России не должны "бычиться друг на друга".

Михаил Горбачев
Все вопросы должны решаться путем переговоров - Горбачев / Reuters

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин должны встретиться и провести переговоры для того, чтобы снизить вероятность ядерного противостояния. В свое время 40-й президент США Рональд Рейган согласился на переговоры с Москвой, чтобы исключить кризисной ситуации, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Интерфакс.

По его словам, Байден и Путин должны провести переговоры, чтобы Вашингтон и Москва смогли избежать вероятности ядерного противостояния. Проблему нужно решать путем дискуссии.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное – не бычиться друг на друга. Все же ясно: главное – избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", - сказал Горбачев.

Политик вспомнил о том, что в прошлом он сам предложил провести переговоры 40-му президенту США Рональду Рейгану, который пошел на компромисс и согласился на дискуссию с Горбачевым. Тогда удалось продвинуться в решении вопроса.Читайте такжеВ Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину

"Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил – давайте вместе встретимся. И объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Чтобы сдвинуть их с места, надо встретиться на высшем уровне и договориться. Через два дня я получил ответ от Рейгана – "за". Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки", - утверждает Горбачев.

Комментируя значительное ухудшение отношений России с ЕС он подчеркнул, что урегулировать кризис можно только путем переговоров, которые должны проходить на высшем политическом уровне.

Отношения России и Запада

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 12 февраля, комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений России и ЕС, заявил, что Москва намерена продолжать работу с Брюсселем, однако если европейцы будут вводить санкции против стратегически важных секторов российской экономики, Москва будет вынуждена пойти на крайние меры.
  • В Евросоюзе в ответ отметили, что отношения Москва и Брюсселя остаются плохими, несмотря на любые заявления со стороны российских политиков и чиновников. ЕС мог бы сотрудничать с РФ, однако совместная работа должна базироваться на интересах двух сторон.
  • В администрации США после избрания президентом Джо Байдена неоднократно заявляли о том, что Вашингтон будет пытаться привлечь Россию к ответственности за агрессивное поведение Москвы в отношении американского государства и союзников Штатов. Помощник президента Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее сказал, что Вашингтон уже в ближайшее время применит меры против Москвы за хакерскую атаку на Solar Winds.

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден
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