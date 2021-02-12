"Хочешь мира – готовься к войне": Лавров назвал условие разрыва отношений России с ЕС

Сергей Лавров / Reuters

Россия готова пойти на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если Брюссель будет вводить ограничительные меры, направленные на создание рисков для наиболее важных секторов российской экономики. РФ достигла успехов в военной сфере и теперь намерена стремиться к обеспечению экономического развития государства, заявил в эфире YouTube-канала Соловьёв Live глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, Россия не хотела бы изолироваться от современных мировых процессов, однако нельзя исключать сценария, при котором Москва может прекратить работать с ЕС. Российское государство должно быть готовым к таким событиям.

"Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", - сказал Лавров.

Комментируя новые возможные санкции Евросоюза, он добавил, что России удалось достичь определенных успехов в военной сфере, и теперь следует сосредоточиться на развитии экономики.

"Мы сейчас уже в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения и в экономике", - подчеркнул Сергей Лавров.

Новость дополняется