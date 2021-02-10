В ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе

Санкции ЕС против России не отменят до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения - чиновник / Reuters

Государства ЕС могут ввести новые масштабные санкции против России за нарушение прав человека. Брюссель обеспокоен медленными темпами разрешения военного конфликта на Донбассе и призывает Москву пойти на компромисс с Украиной. Ограничения в отношении РФ будут действовать до тех пор, пока россияне не выполнят Минские соглашения, заявил в Европарламенте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, в Евросоюзе поддерживают стремление Украины и президента Зеленского к миру, однако урегулирование конфликта идет слишком медленно. Россия должна пойти навстречу Украине по данному вопросу. При этом санкции против РФ в Брюсселе отменять не намерены до тех пор, пока вопросы вооруженного противостояния не урегулированы – ограничения привязаны к Минским соглашениям.

Домбровскис также добавил, что государства ЕС могут ввести новые серьезные санкции против России, которые связаны с нарушением прав человека.

"Если государства-члены ЕС этого захотят, мы готовы использовать против России глобальный режим санкций ЕС в области прав человека", - заверил чиновник.Читайте такжеСтало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России

Справка

Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека – это меры, направленные против физических и юридических лиц, которые вводятся вследствие фиксации серьезных нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека. В частности, такие меры могут быть введены за пытки, геноцид, преступления против человечности, унижения достоинства, жесткого обращения, рабства, незаконных арестов и задержаний, внесудебных казней, насильственных исчезновений людей и других подобных преступлений.

Под такие ограничения могут попасть физические и юридические лица, вне зависимости от их местоположения и принадлежности к государствам. Санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза, заморозку активов и запрет на предоставление финансовых и экономических ресурсов фигурантам данных мер.

Также Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз готов оказать Украине помощь в борьбе с российской пропагандой, связанной с дезинформацией и фейками по поводу вакцинации от коронавируса. Брюссель по-прежнему следит за событиями в Киеве и продолжает помогать украинскому государству в вопросе реализации реформ.

Санкции Запада против России