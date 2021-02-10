В ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе

В Евросоюзе утверждают, что Россия должна пойти навстречу Украине по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.
Государства ЕС могут ввести новые масштабные санкции против России за нарушение прав человека. Брюссель обеспокоен медленными темпами разрешения военного конфликта на Донбассе и призывает Москву пойти на компромисс с Украиной. Ограничения в отношении РФ будут действовать до тех пор, пока россияне не выполнят Минские соглашения, заявил в Европарламенте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
По его словам, в Евросоюзе поддерживают стремление Украины и президента Зеленского к миру, однако урегулирование конфликта идет слишком медленно. Россия должна пойти навстречу Украине по данному вопросу. При этом санкции против РФ в Брюсселе отменять не намерены до тех пор, пока вопросы вооруженного противостояния не урегулированы – ограничения привязаны к Минским соглашениям.
Домбровскис также добавил, что государства ЕС могут ввести новые серьезные санкции против России, которые связаны с нарушением прав человека.
"Если государства-члены ЕС этого захотят, мы готовы использовать против России глобальный режим санкций ЕС в области прав человека", - заверил чиновник.Читайте такжеСтало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России
Справка
Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека – это меры, направленные против физических и юридических лиц, которые вводятся вследствие фиксации серьезных нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека. В частности, такие меры могут быть введены за пытки, геноцид, преступления против человечности, унижения достоинства, жесткого обращения, рабства, незаконных арестов и задержаний, внесудебных казней, насильственных исчезновений людей и других подобных преступлений.
Под такие ограничения могут попасть физические и юридические лица, вне зависимости от их местоположения и принадлежности к государствам. Санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза, заморозку активов и запрет на предоставление финансовых и экономических ресурсов фигурантам данных мер.
Также Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз готов оказать Украине помощь в борьбе с российской пропагандой, связанной с дезинформацией и фейками по поводу вакцинации от коронавируса. Брюссель по-прежнему следит за событиями в Киеве и продолжает помогать украинскому государству в вопросе реализации реформ.
Санкции Запада против России
- Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 4 февраля заявил, что Вашингтон рассматривает возможность привлечения России к ответственности за ряд преступлений, среди которых вмешательство в американскую демократию, отравления с применением химических веществ в Европе и угрозы в адрес стран Запада.
- В Германии 5 февраля пригрозили Москве новыми санкциями из-за высылки дипломатов ФРГ, Польши и Швеции. Дипломатические работники были обвинены в участии в акциях, направленных на поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что Берлин продолжит санкционную политику в отношении России. Ограничительные меры грозят физическим лицам.