У Байдена объявили планы о серьезном ударе по России

В Вашингтоне изучают дело о хакерской атаке на SolarWinds.
В США изучают масштабы ущерба, нанесенного российской хакерской атакой американским ведомствам. Вашингтон уже в течение следующих нескольких недель может ответить России на такие действия, причем ответные меры в отношении российского государства будут включать не только санкции, сказал помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.
По его словам, на ликвидацию последствий от серьезной хакерской атаки может уйти несколько месяцев. Американская разведка изучает, кто конкретно причастен к кибератаке. Ответные действия Вашингтона будут включать не только санкции, но и другие инструменты давления на Россию.
"Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению (причастных и) масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - подчеркнул Салливан.
Хакерская атака на американские ведомства
В декабре прошлого года стало известно о крупной кибернетической атаке на клиентов компании компьютерной безопасности SolarWinds. В результате таких действий пострадало большое количество американских правительственных учреждений. В США отмечали, что хакерская атака могла стать крупнейшим с точки зрения масштабов и ущерба ударом по государственному сектору. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что о причастности России к подобным действиям можно сказать достаточно четко.Читайте такжеВ США раскрыли детали стратегии санкций против России
Санкции США против России
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- Помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
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