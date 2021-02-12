УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем

12 февраля 2021, 18:44
Прослушать новость
Остановить

Отношения Евросоюза и Москвы оставляют желать лучшего, считает Петер Стано.

Евросоюз, флаг
В ЕС заявили, что Брюссель готов работать с Москвой, однако сотрудничество должно базироваться на интересах двух сторон / Reuters

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности разрыва отношений Москвы с Брюсселем и объяснения ситуации спикером Кремля Дмитрием Песковым никак не повлияли на ситуацию. Отношения между Россией и Евросоюзом оставляют желать лучшего, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Брюсселе в курсе заявлений Лаврова и Пескова. Вне зависимости от этих слов отношения ЕС и России далеки от оптимальных. Евросоюз готов работать с Россией, однако сотрудничество должно базироваться на интересах двух сторон.

"Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства", - сказал Стано, подчеркнув, что об этом говорил Лаврову и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего визита в Москву.Читайте такжеСкандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России

"Разрыв" отношений России и Евросоюза

  • В пятницу, 12 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если ЕС ударит по России санкциями, которые затронут жизненно важные секторы российской экономики, Москва может пойти на разрыв отношений с Брюсселем.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявление Лаврова неправильно интерпретировано. Россия не собирается инициировать разрыв отношений с Евросоюзом и рассматривает такие меры только в крайнем случае. Москва намерена сотрудничать с Брюсселем.
  • В МИД России в комментарии информагентству ТАСС заверили, что РФ пойдет на разрыв с Евросоюзом только в том случае, если такой шаг сделают в Брюсселе.
новости России Евросоюз Дмитрий Песков Сергей Лавров
Сейчас вы просматриваете новость «В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Байден остановил строительство скандальной стены ТрампаБайден остановил строительство скандальной стены Трампа Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из УкраиныПрилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины "Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорийРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе РоссииЖириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России
Следующий материал

Последние новости

19:17
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли
19:02
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
19:01
Ведущий Орла и решки сломал ребро на съемках
19:01
Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис
18:56
Что подарить парню на 14 февраля Видео
Реклама
18:44
В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем Видео
18:30
Смертельный взрыв в Киеве: СМИ узнали имя жертвы и возможную причину Видео
18:29
В КГГА определились, когда школы и садики вновь откроют свои двери
18:16
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
18:08
На Киевщине тайно организовали свалку медицинских COVID-отходов Видео
18:02
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
18:00
В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона
17:55
"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
17:37
Кива рассказал, как его деда "расстреляли" жители Львова, но он "выжил"
17:12
В Instagram вводят "жесткие наказания" за оскорбления: что нужно знать
17:12
Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма Видео
17:07
"Ульянка и корешок травы", "самокрутки с фекалиями": в украинских учебниках нашли массу нелепостей Видео
17:03
В Минобразования предложили закрыть школы на замок из-за непогоды Видео
16:53
У Бритни Спирс появился новый опекун
16:16
Дизель Студио и СТБ запустили новый юмористический проект
Реклама
16:14
В Раде требуют ввести санкции против 4-го канала за оскорбления зрителей "каналов Медведчука" Видео
16:11
Арестович сказал, будет ли Украина выходить из перемирия на Донбассе Видео
15:58
Украина резко увеличила импорт электроэнергии из России Видео
15:54
Китайский Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине
15:44
В Киеве у детской площадки мужчина подорвал себя гранатой – СМИ Видео
15:30
Как узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужно
15:21
В Офисе президента раздумывают о партии в пару к Слуге народа - СМИ Видео
15:21
Избивала и душила детей: в Ровно разгорелся скандал с попавшей на видео стоматологом Видео
15:17
Канал Наш нарвался на проверку из-за Азарова Видео
15:00
Пока что -16: синоптик сказала, когда в Украине отступят холода Видео
14:50
Зеленский поздравил китайцев с Новым годом, но перепутал страну Видео
14:42
"Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети Видео
14:35
Журналист объяснил, почему за снижение тарифа на газ заплатит потребитель Видео
14:34
Метинвест рассказал об экопроектах в Мариуполе
14:20
Лукашенко объяснил планы Беларуси по ликвидации нейтрального статуса Видео
14:15
Скандальный шутер про войну в Ираке возродился спустя 12 лет после отмены Видео
13:53
Музыкант Чик Кориа умер от редкой формы рака
13:48
Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети
13:42
Лавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашений Видео
13:35
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
Реклама
13:21
Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу Видео
13:12
Один из главных эксклюзивов PS5 на 2021-ый обзавелся датой выхода Видео
13:08
HBO снимает сериал по Гарри Поттеру - официально
13:03
"Разрыв отношений России и ЕС": у Путина отреагировали на заявление Лаврова Видео
12:56
У Кличко назвали условие продления "снежного карантина" в школах и детсадах Видео
12:35
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха Видео
12:32
Вместе с раздачей бесплатной игры в EGS стартовала новая распродажа
12:25
Океан Ельзы выпустил мультяшный клип с котиками Без тебе мене нема Видео
12:22
За оскорбление полицейского будут сурово карать: что предлагают в Раде
12:07
Лукашенко раскритиковал iPhone 12, напугав белорусов слежкой из США Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять