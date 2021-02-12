В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем

Отношения Евросоюза и Москвы оставляют желать лучшего, считает Петер Стано.
Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности разрыва отношений Москвы с Брюсселем и объяснения ситуации спикером Кремля Дмитрием Песковым никак не повлияли на ситуацию. Отношения между Россией и Евросоюзом оставляют желать лучшего, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Брюсселе в курсе заявлений Лаврова и Пескова. Вне зависимости от этих слов отношения ЕС и России далеки от оптимальных. Евросоюз готов работать с Россией, однако сотрудничество должно базироваться на интересах двух сторон.
"Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства", - сказал Стано, подчеркнув, что об этом говорил Лаврову и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего визита в Москву.Читайте такжеСкандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России
"Разрыв" отношений России и Евросоюза
- В пятницу, 12 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если ЕС ударит по России санкциями, которые затронут жизненно важные секторы российской экономики, Москва может пойти на разрыв отношений с Брюсселем.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявление Лаврова неправильно интерпретировано. Россия не собирается инициировать разрыв отношений с Евросоюзом и рассматривает такие меры только в крайнем случае. Москва намерена сотрудничать с Брюсселем.
- В МИД России в комментарии информагентству ТАСС заверили, что РФ пойдет на разрыв с Евросоюзом только в том случае, если такой шаг сделают в Брюсселе.