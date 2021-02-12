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"Разрыв отношений России и ЕС": у Путина отреагировали на заявление Лаврова

12 февраля 2021, 13:03
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Москва готова продолжать работать с Евросоюзом, сказал Дмитрий Песков.

Песков
Россия должна быть готова к серьезным санкциям Евросоюза - Песков / УНИАН

Средства массовой информации допустили неверную трактовку заявления главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях Москвы и Брюсселя. Российское государство готово к сотрудничеству с Евросоюзом, однако если в отношении РФ будут вводиться серьезные санкции, России придется пойти на крайние меры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, СМИ допустили "большую ошибку", растиражировав заявление Лаврова "без контекста". Смысл его слов заключался в том, что Россия готова работать с ЕС, однако если Европа будет вводить жесткие ограничения в отношении российской экономики, могут возникнуть очень серьезные проблемы.

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему. Вот о чем говорил министр. А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", - сказал Песков.Читайте такжеВ России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального

Спикер Кремля объяснил, что если ЕС нанесет санкционный удар по критически важным секторам российской экономики, то Россия должна быть к этому готова и предпринять ответные меры.

"Речь идет о том, что мы должны быть готовы к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям. Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях, должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить, на случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления (со стороны ЕС) будут иметь место", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Противостояние России и Евросоюза

новости России Евросоюз Кремль Дмитрий Песков Сергей Лавров санкции Евросоюза
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