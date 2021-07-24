Еще один гвоздь в крышку гроба СССР: во Львове снесли Монумент боевой славы

Во Львове снесли Монумент боевой славы / ZAXID.NET

Во Львове на улице Стрыйской демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери. Они – последнее, что оставалось от советского Монумента славы.

Как сообщает ZAXID.NET, окончательно разобрали монументальную композицию вечером 23 июля. Все ее составляющие направились в музей "Территория террора".

А на месте советского памятника хотят создать сквер памяти Героев Украины. В то же время изменят инфраструктуру, в частности, там появится подземный паркинг и велодорожка.

Также местные власти обещают обустроить безбарьерный спуск в парк имени Ивана Франко. Вероятно, здесь обустроят и станцию ​​канатной дороги.

Отметим, решение о демонтаже Монумента славы было принято давно - в феврале 2018 года. Работы продолжались постепенно и в несколько этапов. В частности, в декабре 2018-го начали демонтировать отдельные элементы.

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В марте 2019-го снесли 30-метровую стелу Монумента славы из-за ее аварийного состояния.

А в апреле 2021 года разобрали барельефы, размещенные во внутренней части. После рабочие сняли плитку под ними.

Полное название – Монумент боевой славы Вооруженных сил СССР. Открыли его в мае 1970 года. Неподалеку располагается Академия сухопутных войск.

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