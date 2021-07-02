"Невероятный рагулизм": во Львовской области случился скандал из-за памятника Богдану Хмельницкому

Волонтеры ОО Твори Добро разместили свой логотип на обновленном памятник Богдану Хмельницкому / facebook.com/dmbyh

В селе Кунин Львовской области волонтеры отреставрировали памятник Богдану Хмельницкому. После ремонта монумент изменился до неузнаваемости, а волонтеры, которые организовали обновления памятника, поместили на него название своей общественной организации. В Сети неоднозначно отреагировали на реставрацию монумента.

Добросинско-Магеровский сельсовет на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что памятник Богдану Хмельницкому в Кунине Львовской области восстановлен волонтерами. Историческому деятелю раскрасили одежду, лицо и руки, а на постамент поместили логотип своей общественной организации.

Как выглядит памятник после реставрации

Памятник до обновления

В социальных сетях возмутились обновлением памятника. Одни пишут, что такая реставрация не имеет ничего общего с искусством. По мнению других – нужно поблагодарить волонтеров за выполненную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский городской совет поддержал проект решения, согласно которому местные власти намерены демонтировать памятник дружбы Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. Решение обусловлено тем, что Россия и Украина после оккупации российским государством Крыма и Донбасса фактически находятся в состоянии войны.