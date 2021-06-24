"Россия Украине – враг": Киев решил избавиться от памятника в честь "дружбы" с Москвой

Киев решил избавиться от памятника в честь "дружбы" с Москвой / Wikimapia

Киевсовет намерен демонтировать памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы.

Памятник установлен на столичных Теремках (в сквере на улице Маршала Якубовского), уточнил изданию BIG KYIV депутат фракции Европейская солидарность Олег Левченко. Он заверил, что комиссия Киевсовета по вопросам собственности уже поддержала соответствующий проект решения.

"На восьмом году войны, которую грубо и цинично развязала Россия на востоке нашего государства, после аннексии Крыма, акценты нужно расставлять особенно четко и понятно. Никакой дружбы с Россией нет, так как Украине – она враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этой теме", – считает депутат.

Ранее Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры. Львовский облсовет выступил за переименование стадиона Арена Львов.

Реклама

Напомним, Вятрович назвал провокацией возвращение Киеву Московского проспекта. Окончательный вердикт в вопросе переименования Московского проспекта должен вынести Верховный суд, полагает нардеп.