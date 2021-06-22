"К черту НАТО": в Дании вандалы осквернили памятник Шевченко

Памятник /facebook.com/uffe.gardel

В Копенгагене неизвестные вандалы разрисовали краской памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Об этом пишет местное издание Ekstra Bladet.

Инцидент, вероятно, случился за день до футбольного матча между Данией и Россией. Утром прохожие увидели, что бюст Тараса Шевченко разрисован в цвета российского флага. Кроме того, на нем появились надписи "Крым - российский" и "К черту НАТО".

В полиции Копенгагена сообщили, что до сих пор не получали никаких сообщений по поводу этого акта вандализма.

Как известно, памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене открыли чуть мене десяти лет назад − в сентябре 2010 года.

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Во временно оккупированном боевиками группировки "ЛНР" городе Луганск демонтировали памятник-барельеф Тарасу Шевченко. Он располагался у захваченного здания Луганского национального университета (вуза, некогда названного в честь классика украинской литературы).

Позднее стало известно, что несколько дней назад руководство группировки "ЛНР" приняли решение о переименовании "Луганского национального университета имени Тараса Шевченко" в "Луганский государственный педагогический университет".

В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области памятник поэту Тарасу Шевченко обезглавили местные жители.