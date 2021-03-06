Полицейские выяснили, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье

В одном из сел Прикарпатья памятник Тарасу Шевченко повредили местные парни, выяснили полицейские / facebook.com/ruslan.martsinkiv

В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области памятник поэту Тарасу Шевченко обезглавили местные жители.

Злоумышленниками оказались двое 18-летних парней, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Прикарпатье.

В полиции добавили, что узнали о повреждении памятника в пятницу утром, 5 марта.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта с установленного постамента и поставили ее возле памятника…", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса – Хулиганство. Злоумышленникам грозит штраф или ограничение/лишение свободы.

Ранее экс-нардеп и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что памятник Тарасу Шевченко обезглавлен в селе Подпечеры у Дома культуры. Чиновник назвал "покушение" на Шевченко провокацией. По мнению Марцинкива, атаку "приурочили" ко дню рождения поэта.