Полицейские выяснили, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье

Правоохранители назвали обезглавливание памятника хулиганством.
В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области памятник поэту Тарасу Шевченко обезглавили местные жители.
Злоумышленниками оказались двое 18-летних парней, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Прикарпатье.
В полиции добавили, что узнали о повреждении памятника в пятницу утром, 5 марта.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта с установленного постамента и поставили ее возле памятника…", – говорится в сообщении.
Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса – Хулиганство. Злоумышленникам грозит штраф или ограничение/лишение свободы.
Ранее экс-нардеп и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что памятник Тарасу Шевченко обезглавлен в селе Подпечеры у Дома культуры. Чиновник назвал "покушение" на Шевченко провокацией. По мнению Марцинкива, атаку "приурочили" ко дню рождения поэта.
- Справка. Тарас Шевченко – украинский поэт и художник, родился 9 марта 1814 года на территории Российской империи – в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии. Сейчас родное село поэта входит в состав Черкасской области Украины.
- Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге.