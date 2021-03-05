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Тараса Шевченко на Прикарпатье "поздравили" отрезанной головой

5 марта 2021, 14:26

Памятник Шевченко в Ивано-Франковской области испортили.

На Прикарпатье обезглавлен памятник Шевченко
На Прикарпатье обезглавлен памятник Тарасу Шевченко / facebook.com/ruslan.martsinkiv

В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области "поздравили" украинского поэта и художника Тараса Шевченко с наступающим днем рождения.

Вандалы совершили "покушение" на Шевченко – отрезали голову его памятнику, расположенному возле Дома культуры, написал в Facebook бывший нардеп и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Чиновник назвал действия вандалов провокацией. Градоначальник также попросил правоохранителей найти злоумышленников.

"...Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко!.. Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря…", – поделился глава города.

На Прикарпатье обезглавлен памятник Шевченко
В Ивано-Франковской области обезглавлен памятник Тарасу Шевченко / facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, в ночь на 11 февраля 2018 года в парке города Стрый Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко. Отбитая часть статуи была украдена.

  • Справка. Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года на территории Российской империи – в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии, пишет Википедия. Сейчас родное село поэта входит в состав Черкасской области Украины.
  • Кобзарь скончался 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге.
Тарас Шевченко Руслан Марцинкив
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