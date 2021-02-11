Вятрович назвал провокацией возвращение Киеву Московского проспекта

Окончательный вердикт в вопросе переименования Московского проспекта должен вынести Верховный суд, полагает нардеп.
Нардеп, историк, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что решение Окружного административного суда Киева вернуть проспекту Степана Бандеры предыдущее название – Московский проспект – абсолютно политическая провокация.
Точку в вопросе переименования проспекта должен поставить Верховный суд, а столичный Окружный административный суд нужно ликвидировать, сказал политик в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.
"Этот суд может утвердить решение и об отмене независимости Украины", – считает народный избранник.
- Напомним, в 2016 году власти Киева в рамках закона о декоммунизации переименовали в столице ряд улиц, в частности Московский проспект стал проспектом Степана Бандеры.
- В 2019 году Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование Московского проспекта. Позже Шестой апелляционный суд столицы оставил в силе решения властей насчет переименования проспекта.
- В конце января 2021 года Окружной административный суд вернул проспекту Бандеры его предыдущее название. Чиновники Киевской городской госадминистрации собираются подать апелляционную жалобу на решение суда.
Автор: Екатерина Присяжнюк