Вятрович назвал провокацией возвращение Киеву Московского проспекта

Переименование судом проспекта Бандеры – политическая провокация, сказал Владимир Вятрович / УНИАН

Нардеп, историк, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что решение Окружного административного суда Киева вернуть проспекту Степана Бандеры предыдущее название – Московский проспект – абсолютно политическая провокация.

Точку в вопросе переименования проспекта должен поставить Верховный суд, а столичный Окружный административный суд нужно ликвидировать, сказал политик в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

"Этот суд может утвердить решение и об отмене независимости Украины", – считает народный избранник.