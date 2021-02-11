Суд вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве старое название

Проспекту Степана Бандеры вернули старое название / wikipedia.org

Окружной административный суд Киева вернул проспекту Бандеры его предыдущее название - Московский проспект. Об этом говорится в решении Окружного админсуда от 28 января.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск общественного союза Общественный контроль и порядок. Решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Окружной административный суд города Киева постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".

Также решением суда улице Михаила Омеляновича-Павленко возвращено название улицы Суворова.

При этом суд отказал в признании противоправными действий Киевского горсовета при принятии этого решения.

Также суд взыскал в пользу общественного союза Общественный контроль и порядок сумму уплаченного судебного сбора в размере 689 гривен за счет бюджетных ассигнований Киевского городского совета.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.

Напомним: