Суд вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве старое название

Окружной административный суд постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта.
Окружной административный суд Киева вернул проспекту Бандеры его предыдущее название - Московский проспект. Об этом говорится в решении Окружного админсуда от 28 января.
Таким образом, суд частично удовлетворил иск общественного союза Общественный контроль и порядок. Решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Окружной административный суд города Киева постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".
Также решением суда улице Михаила Омеляновича-Павленко возвращено название улицы Суворова.
При этом суд отказал в признании противоправными действий Киевского горсовета при принятии этого решения.
Также суд взыскал в пользу общественного союза Общественный контроль и порядок сумму уплаченного судебного сбора в размере 689 гривен за счет бюджетных ассигнований Киевского городского совета.
Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.
Напомним:
- 7 июля 2016 года Киевсовет поддержал решение о переименовании некоторых улиц столицы в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- В августе газета "Хрещатик" опубликовала решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Таким образом решение Киевсовета от 7 июля 2016 г. № 559/559 вступило в силу.
- Этим же решением в Киеве переименованы: ул. Кутузова - в ул. Генерала Алмазова, переулок Кутузова — переулок Евгения Гуцала, ул. Суворова — в ул. Омельяновича-Павленко, ул. Баумана — в ул. Януша Корчака.
- В 2019 году Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.
- В декабре того же года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.