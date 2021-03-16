Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры

Стадион Арена Львов хотят переименовать / УНИАН

Во Львове во вторник, 16 марта, депутаты Львовского облсовета предложили Кабмину присвоить стадиону Арена Львов имя Степана Бандеры.

Обращение к правительству с такой просьбой поддержали 68 членов облсовета, а семь депутатов – не голосовали, пишет wz.lviv.ua.

Присвоить стадиону имя Бандеры предложила фракция партии Европейская солидарность, сообщила в Facebook депутат от ЕС Ольга Березюк.

"От ЕС предложили обращение на сессии облсовета о переименовании стадиона Арена Львов на стадион имени Степана Бандеры", – поделилась политик.

Напомним, в 2016 году в Киеве власти в рамках закона о декоммунизации переименовали Московский проспект в честь Степана Бандеры. Позже на решении властей несколько раз ставил крест Окружной административный суд Киева.