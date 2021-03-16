Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры

Львовский облсовет выступил за переименование стадиона Арена Львов.
Во Львове во вторник, 16 марта, депутаты Львовского облсовета предложили Кабмину присвоить стадиону Арена Львов имя Степана Бандеры.
Обращение к правительству с такой просьбой поддержали 68 членов облсовета, а семь депутатов – не голосовали, пишет wz.lviv.ua.
Присвоить стадиону имя Бандеры предложила фракция партии Европейская солидарность, сообщила в Facebook депутат от ЕС Ольга Березюк.
"От ЕС предложили обращение на сессии облсовета о переименовании стадиона Арена Львов на стадион имени Степана Бандеры", – поделилась политик.
Напомним, в 2016 году в Киеве власти в рамках закона о декоммунизации переименовали Московский проспект в честь Степана Бандеры. Позже на решении властей несколько раз ставил крест Окружной административный суд Киева.
- Справка. Стадион Арена Львов в Украине построили к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Львовский стадион был открыт 29 октября 2011 года, сообщает Википедия.
- Степан Бандера (1 января 1909-й – 15 октября 1959 год) был одним из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.
- После раскола Организации украинских националистов он стал главой провода ОУН-Б (Бандеры). Бандера активно боролся за независимость Украины. Противники называют Бандеру радикалом, террористом и фашистом.
Автор: Екатерина Присяжнюк