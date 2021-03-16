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Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры

16 марта 2021, 13:57
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Львовский облсовет выступил за переименование стадиона Арена Львов.

Львовский стадион хотят переименовать
Стадион Арена Львов хотят переименовать / УНИАН

Во Львове во вторник, 16 марта, депутаты Львовского облсовета предложили Кабмину присвоить стадиону Арена Львов имя Степана Бандеры.

Обращение к правительству с такой просьбой поддержали 68 членов облсовета, а семь депутатов – не голосовали, пишет wz.lviv.ua.

Присвоить стадиону имя Бандеры предложила фракция партии Европейская солидарность, сообщила в Facebook депутат от ЕС Ольга Березюк.

"От ЕС предложили обращение на сессии облсовета о переименовании стадиона Арена Львов на стадион имени Степана Бандеры", – поделилась политик.

Напомним, в 2016 году в Киеве власти в рамках закона о декоммунизации переименовали Московский проспект в честь Степана Бандеры. Позже на решении властей несколько раз ставил крест Окружной административный суд Киева.

  • Справка. Стадион Арена Львов в Украине построили к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Львовский стадион был открыт 29 октября 2011 года, сообщает Википедия.
  • Степан Бандера (1 января 1909-й – 15 октября 1959 год) был одним из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.
  • После раскола Организации украинских националистов он стал главой провода ОУН-Б (Бандеры). Бандера активно боролся за независимость Украины. Противники называют Бандеру радикалом, террористом и фашистом.
новости Львова Степан Бандера Ольга Березюк
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