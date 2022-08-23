Харьков не будет городом разрушенных районов и не подчинится русской нечисти - Зеленский

Владимир Зеленский обратился к харьковчанам в День города / president.gov.ua

ВСУ обязательно освободят все оккупированные населенные пункты Харьковщины от российских войск, а сам Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон, говорится в обращении президента Владимира Зеленского во вторник, 23 августа.

Зеленский обратился к харьковчанам в день города. Он отметил, что Харьков - это гордый и героический город.

Президент подчеркнул, что Харьков - это город с чувством собственного достоинства, который умеет себя защищать. Это опрятный город, который поражает всех, кто его посещает и видит, как горожане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда переживают жестокое давление российских оккупантов.

"Сегодня день Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздников. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости, но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, у которой нет ничего, кроме артиллерии и ракет. Мы обязательно освободим всю Харьковскую область, мы найдем способ гарантировать безопасность нашему Харькову, и мы сделаем все, чтобы восстановить город, я обещаю", - сказал Зеленский.

Напомним, после ракетного удара по общежитию в Слободском районе в Харькове погиб 11-летний мальчик Яша Череватенко. Российская ракета попала прямо в комнату, в которой находился мальчик. Дома вместе с Яшей была его мама, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

В Херсонской области в поселке Нововоронцовка во время обстрела российскими оккупантами погибла учительница французского языка местной школы Раиса Жовтоног. 59-летняя женщина спряталась от обстрела в подвал, однако вражеский снаряд нашел ее и там – он попал прямо в тайник учительницы. Ее засыпало. Местные жители сразу прибежали разбирать завалы, однако спасти женщину уже не удалось.

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