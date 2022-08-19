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"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в Харькове

19 августа 2022, 13:13

Его мама сейчас находится в реанимации - за ее жизнь борются врачи.

Ракетный удар по Харькову
Россияне убили 11-летнего мальчика в Харькове / скриншот, "Факты"

После ракетного удара по общежитию в Слободском районе в Харькове погиб 11-летний мальчик Яша Череватенко. Его мама сейчас находится в реанимации.

Российская ракета попала прямо в комнату, в которой находился мальчик. Дома вместе с Яшей была его мама, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, пишут "Факты".

Знакомая семьи рассказала, что Яша был добрым и светлым мальчиком, который очень любил жизнь. Он ходил в воскресную школу. Общежитие семейного типа, где они жили с мамой, находится совсем рядом с трамвайным депо.

"Увидев сообщение о том, что российская ракета попала в общежитие, где живут дети с нашей воскресной школы, мы тут же поехали туда. Там, на месте, узнали, что один ребенок попал в больницу с переломами. А что касается Яши и его мамы, то ракета попала прямо в их комнату. Их квартиры больше нет — там все разрушено с четвертого по первый этаж. Когда мы приехали, спасатели доставали людей из-под завалов. Кто-то из пострадавших был жив, и кричал… Мы верили, что Яша с мамой живы", - рассказала детский пастор Елена Павлова.

К сожалению, чуда не произошло - под завалами нашли бездыханное тело мальчика.

"Его больше нет… Мне сложно поверить в то, что он больше не придет в нашу школу, мы больше не услышим его шуток и его смеха… Хотелось бы обратиться ко всем русским, которые продолжают спонсировать эту ужасную войну: вы взрастили дьявола. Это вы виновны в убийстве наших детей. И только вы можете это остановить", - заявила женщина.

Ракетный обстрел Харькова

Ранним утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары, по меньшей мере пять человек пострадали. Среди травмированных был ребенок.

Позже председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, еще 42 человека ранены.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших", - рассказал он.

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