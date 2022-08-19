Утром в Харькове гремели взрывы: оккупанты обстреляли три района

Харьков снова оказался под обстрелом оккупантов / Фото УНИАН

Утром 19 августа российские оккупанты открыли огонь по Харькову. В городе и области была объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы. Вспыхнул пожар, известно как минимум об одном пострадавшем.

Под российскими обстрелами оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

"В одном случае имеем попадание в жилое строение, предварительно один человек пострадал. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", - написал мэр города.

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Обстрелы Харькова российскими оккупантами

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Оккупанты ударили по общежитию.

Позже стало известно, что число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, погиб в том числе 13-летний ребенок.

Рано утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары. Российские оккупанты утром ударили ракетой в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Известно о 18 раненых, двое из них – дети. Один человек погиб.

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