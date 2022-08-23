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Заставили бежать, а потом убили: на Харьковщине оккупанты застрелили 13-летнюю девочку

23 августа 2022, 13:39

Российские оккупанты расстреляли колонну машин, которая пыталась эвакуироваться с оккупированной территории.

оккупанты убили 13-летнюю девочку
Оккупанты застрелили 13-летнюю Риту Горбик / коллаж фото Facebook/ "их убила Россия"

Российские оккупанты убили 13-летнюю Риту Горбик из Харьковщины. Она ехала в автомобиле с надписью "Дети". Об этом рассказала мама девочки.

Трагедия произошла 27 марта. Оккупанты из автоматов расстреляли машину. Мама Риты видела, как вражеская пуля попала девочке в голову. Она была единственным ребенком супругов.

Рита с родителями жила в с. Степанки и училась в 7-м классе. Она изучала английский язык и сама заинтересовалась корейским. Она мечтала улететь в Южную Корею и занималась танцами. На последнем концерте в Харькове она получила гран-при.

Российские оккупанты заехали во двор к семье и сказали им бежать. Именно тогда Рита, родители девочки и бабушка с дедушкой пытались эвакуироваться.

"Нам пришлось уехать, потому что их было очень много на танках! Это очень страшно... А на выезде из с. Ольховка Харьковской области наша машина с надписью "Дети" была расстреляна из автомата. Ребенку было прямое попадание в голову. Рита, бедненькая, умерла 30 марта в больнице" – рассказала женщина.

Семья пыталась эвакуироваться вместе с соседями - ехали колонной из трех машин. Во время обстрела погибла и бабушка девочки.

Напомним, после ракетного удара по общежитию в Слободском районе в Харькове погиб 11-летний мальчик Яша Череватенко. Российская ракета попала прямо в комнату, в которой находился мальчик. Дома вместе с Яшей была его мама, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

В Херсонской области в поселке Нововоронцовка во время обстрела российскими оккупантами погибла учительница французского языка местной школы Раиса Жовтоног. 59-летняя женщина спряталась от обстрела в подвал, однако вражеский снаряд нашел ее и там – он попал прямо в тайник учительницы. Ее засыпало. Местные жители сразу прибежали разбирать завалы, однако спасти женщину уже не удалось.

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война в Украине Харьковская область российское вторжение
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