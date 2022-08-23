В Киев с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда

В Киеве состоится встреча лидеров Украины и Польши. Переговоры Владимира Зеленского и Анджея Дуды будут посвящены ситуации в Украине и сотрудничеству двух стран.
Во вторник, 23 июля, президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с официальным визитом. Сегодня в Киеве состоится встреча польского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает канцелярия президента Польши на своем сайте, двусторонние переговоры Дуды и Зеленского будут посвящены ситуации в Украине, а также военной, экономической, гуманитарной помощи и двустороннему сотрудничеству. Кроме того, Дуда примет участие во втором саммите Крымской платформы.
В канцелярии президента Польши добавили, что визит президента республики проходит накануне Дня независимости Украины и стал уже пятой встречей польского и украинского лидеров, а также третьей с начала войны.
Ранее встречи Зеленского и Дуды проходили 20–21 января в Польше и 23–24 февраля, 13 апреля и 21–22 мая - в Киеве.
Крымская платформа
Первый саммит Крымская платформа, на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией, состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций.
В прошлом году все участники мероприятия подписали совместную декларацию. В документе были перечислены те действия РФ, которые участники саммита осуждают. Также шла речь о достигнутых договоренностях относительно того, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Декларация также подтвердила, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.
В этом году президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы. По словам главы государства, в 2022 году саммит будет еще сильнее – и по составу участников, и по тематике обсуждения. Все детали Зеленский пообещал раскрыть 23 августа.
К слову, в августе прошлого года Зеленский приглашал Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.
В РФ же заявили о том, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в саммите Крымская платформа как посягательство на свою территориальную целостность.
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