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Участники Крымской платформы приняли совместную декларацию: о чем договорились

23 августа 2021, 15:46
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По результатам учредительного саммита Крымской платформы была подписана совместная декларация всеми участниками.

Крымская платформа
Крымская платформа / Офис президента

В Киеве 23 августа состоялся первый саммит Крымская платформа, на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией.

По окончанию саммита все участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию. Текст документа опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В декларации перечислены те действия РФ, которые участники саммита осуждают, и идет речь о том, какие договоренности были достигнуты.

Что решили участники Крымской платформы:

  • создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат для мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией;
  • продолжить политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;
  • рассмотреть возможность введения новых политических, дипломатических и ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации;
  • призвать Российскую Федерацию выполнять обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права – чтобы РФ немедленно прекратила нарушения прав человека и злоупотребления в отношении крымчан, обеспечила полный доступ к Крыму международных мониторинговых организаций и правозащитников;
  • использовать механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных со временной оккупацией;

По словам президента Украины Владимира Зеленского, совместная декларация будет открытой для присоединения других государств и создаст прочное политическое основание для дальнейшей работы.

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"Декларация открыта для подписей других государств. Российская Федерация, которая конечно, не участвовала в нашем саммите, так активно у себя обсуждала и комментировала, реагировала, была настолько активной, что сложилось впечатление, будто она является полноценным участником Крымской платформы. Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторически трагической ошибки. Я обещаю, что в декларации, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для представителя РФ. Думаю, что скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", – сказал Владимир Зеленский, закрывая заседание саммита.

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Крымская платформа 2021

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.

В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.

Ряд стран также представлен на уровне послов.

Саммит формируют 4 тематические панели: о непризнании попытки оккупации Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановлении прав крымскотатарского народа.

viber
МИД Украины Крымская платформа
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