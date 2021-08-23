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"Антироссийское мероприятие": у Путина нервно отреагировали на саммит Крымской платформы

23 августа 2021, 14:30

Крымская платформа является недружественной по отношению к РФ, заявил Дмитрий Песков.

Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

В России сделали резкое заявление по поводу проведения саммита Крымская платформа в Киеве.

По мнению российской стороны, он является недружественным по отношению к РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал Песков.

Напомним, в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций.

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В частности, для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.

Что такое Крымская платформа

Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:

консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;

эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;

защита прав человека и международного гуманитарного права;

обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;

преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

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