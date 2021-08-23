"Крым - пороховая бочка": Зеленский выдвинул обвинение Москве и назвал путь деоккупации

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым, и чтобы полуостров вместе с Украиной стал частью Европы.

"Украина, и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

По его словам, сегодня происходит очень знаковое событие, ведь впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень.

"7 лет назад РФ оккупировала часть нашей страны. Его площадь 27 тыс. кв км. Это больше, чем некоторые страны ЕС и мира...Украинский Крым был гарантией региональной безопасности. Но сегодня Крым - это пороховая бочка. С начала оккупации Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие. Крым превратился в военную базу, на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", - отметил Зеленский.

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По его словам, без обеспечения надлежащей системы безопасности на Черном море Украине вряд ли удастся вернуть Крым: "Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципов территориальной целостности. Без восстановления доверия к ним ни одна страна не может быть уверена, что не станет следующей жертвой оккупации части территории".

"Украина вместе с вами начинает писать новую главу в истории украинского Крыма, это глава о деоккупации. Ведь именно деоокупация – это конечная цель моя, нашего государства, цель работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", - сказал президент.

"Наедине наша Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - добавил Зеленский.