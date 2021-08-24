В РФ нагло ответили на предложение Зеленского насчет Крымской платформы и пригрозили участникам

В Киеве прошел саммит Крымской платформы / president.gov.ua

В РФ заявили о том, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

"Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - говорится в комментарии, опубликованном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Крымская платформа, участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - добавили в МИД РФ.

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Что такое Крымская платформа

Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины.

Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:

консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;

эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;

защита прав человека и международного гуманитарного права;

обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;

преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

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