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Жесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформы

23 августа 2021, 13:54

Участие в Крымской платформе подтвердили представители 46 стран и международных организаций.

крымская платформа
В Киеве открылся саммит Крымской платформы / president.gov.ua

В Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций.

В частности, для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии и президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщили в МИД Украины.

Также участие в саммите подтвердили главы парламентов Швейцарии и Чехии, а также 17 министров и заместителей министров (Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Португалия, США, Турция, Франция, Черногория).

В саммите приняли участие представители четырех международных организаций, в частности, исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане, генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.

На уровне послов на саммите представлены Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Бельгия, Греция, Исландия и Дания.

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Таким образом, в саммите Крымской платформы принимают участие все страны ЕС и НАТО, страны Группы Семи (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением РФ).

Главные тезисы из выступлений участников Крымской платформы:

ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

шарль мишель
Шарль Мишель / president.gov.ua

"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого и мы будем дальше выступать против любых нарушения международного права", - сказал европейский чиновник.

Он подчеркнул, что такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", - добавил Мишель.

Президент Европейского Совета добавил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне среди международной повестки дня.

Польша напомнила о беззаконнии, задержаниях, депортации и пытках в Крыму

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что принятые на учредительном саммите Крымской платформы решения смогут убедить международное сообщество в необходимости борьбы с последствиями аннексии Крыма.

Анджей Дуда
Анджей Дуда / president.gov.ua

"Сегодняшняя встреча для нас является поводом сказать четко: мы не равнодушны к вопросу Крыма. Никто из нас, здесь присутствующих, не будет равнодушным к попиранию международного права и территориальной целостности Украины… Не будем равнодушными к беззаконному задержанию, депортации, пыткам", - сказал Дуда.

По его словам, Крымский полуостров является милитаризированным, на его территории используется военная пропаганда.

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"Крым – это Украина, знают это все, кто собрался сегодня в Киеве. Уверен, что решения, которые сегодня будут приняты, позволят убедить международное сообщество в необходимости бороться с последствиями аннексии", - заявил президент Польши.

Он также заверил, что Польша будет активным участником Крымской платформы, поскольку поляки понимают чувства, возникающие у украинцев из-за оккупации территории собственной страны.

Латвия предложила создать парламентские группы поддержки Крымской платформы

Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает парламентам других стран создать группы поддержки Крымской платформы.

Эгилс Левитс, зеленский
Эгилс Левитс и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Он отметил, что инициатива Украины "действительно обеспечивает объединение всех стран, которые отстаивают верховенство международного права и готовы держать этот вопрос во главе приоритетов".

"Латвия поддерживает это, она была среди первых стран, которые заявили об участии в этой платформе. И сейчас в нашем парламенте создана группа в составе парламентариев, которые поддерживают Крымскую платформу. И мы предлагаем другим парламентам подумать о целесообразности создания таких же групп", - подчеркнул президент Латвии.

Он добавил: "Также, считаем, что было бы целесообразно подумать о создании групп поддержки Крымской платформы в межпарламентских международных ассоциациях. Это содействовало бы достижению целей платформы, поддержанию релевантности вопроса Крыма в международном порядке".

Литва пригрозила РФ новыми санкциями из-за Крыма

Литва будет работать над усилением санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / president.gov.ua

"Мы объединены представлением о том, что права крымчан должны быть возобновлены полностью в соответствии с международным правом. Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета. Мы будем работать над усилением санкций и международных усилий до того времени, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма", - сказал Науседа.

Президент выразил надежду на то, что вопрос Крыма будет находиться в перечне главных вопросов международной повестки дня.

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"Литва никогда не признает оккупацию Крыма. Для каждого литовца чрезвычайно понятно, что Крым - это неотъемлемая часть независимой Украины", - добавил Науседа.

Также он подчеркнул, что Литва поддерживает все усилия по усилению украинских государственных институций и усилению верховенства права, обеспечению справедливой конкуренции на рынке.

Эстония хочет усилить сотрудничество с восточноевропейскими партнерами

Страны Европейского Союза могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд, зеленский
Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский / president.gov.ua

"Нам нужно оставаться стратегически терпеливыми для того, чтобы наши восточные партнеры в Европе могли реализовать свои европейский амбиции. Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь наших восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества, работать над реформами в государствах Восточного партнерства, которые стремятся стать частью ЕС", - сказала Кальюлайд.

Турция напомнила о нарушении прав крымских татар

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что его страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу / president.gov.ua

"Мы прибыли на этот саммит для того, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины и соблюдения прав крымских татар", - подчеркнул Чавушоглу.

"Мы здесь находимся потому, что мы не признаем аннексию Крыма и никогда ее не признаем. Об этом недостаточно просто говорить. Мы здесь находимся для того, чтобы продемонстрировать всем другим нашу позицию, и подчеркиваем эту нашу позицию без исключения на всех международных платформах", - сказал глава МИД Турции.

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Он выразил уверенность, что Крымская платформа будет играть очень важную роль в вопросе деоккупации Крыма и соблюдения прав крымских татар.

По его словам, в отношениях между Турцией и Украиной нет никаких проблем, наоборот, отношения прекрасные. "Мы очень мощно работаем над тем, чтобы усилить наши отношения во всех других областях", - добавил Чавушоглу.

Что такое Крымская платформа

Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:

  • консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;
  • эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;
  • защита прав человека и международного гуманитарного права;
  • обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;
  • преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

viber
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