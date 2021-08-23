Жесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформы

Участие в Крымской платформе подтвердили представители 46 стран и международных организаций.
В Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций.
В частности, для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии и президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщили в МИД Украины.
Также участие в саммите подтвердили главы парламентов Швейцарии и Чехии, а также 17 министров и заместителей министров (Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Португалия, США, Турция, Франция, Черногория).
В саммите приняли участие представители четырех международных организаций, в частности, исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане, генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.
На уровне послов на саммите представлены Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Бельгия, Греция, Исландия и Дания.
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Таким образом, в саммите Крымской платформы принимают участие все страны ЕС и НАТО, страны Группы Семи (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением РФ).
Главные тезисы из выступлений участников Крымской платформы:
ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией
Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого и мы будем дальше выступать против любых нарушения международного права", - сказал европейский чиновник.
Он подчеркнул, что такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру.
"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", - добавил Мишель.
Президент Европейского Совета добавил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне среди международной повестки дня.
Польша напомнила о беззаконнии, задержаниях, депортации и пытках в Крыму
Президент Польши Анджей Дуда убежден, что принятые на учредительном саммите Крымской платформы решения смогут убедить международное сообщество в необходимости борьбы с последствиями аннексии Крыма.
"Сегодняшняя встреча для нас является поводом сказать четко: мы не равнодушны к вопросу Крыма. Никто из нас, здесь присутствующих, не будет равнодушным к попиранию международного права и территориальной целостности Украины… Не будем равнодушными к беззаконному задержанию, депортации, пыткам", - сказал Дуда.
По его словам, Крымский полуостров является милитаризированным, на его территории используется военная пропаганда.
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"Крым – это Украина, знают это все, кто собрался сегодня в Киеве. Уверен, что решения, которые сегодня будут приняты, позволят убедить международное сообщество в необходимости бороться с последствиями аннексии", - заявил президент Польши.
Он также заверил, что Польша будет активным участником Крымской платформы, поскольку поляки понимают чувства, возникающие у украинцев из-за оккупации территории собственной страны.
Латвия предложила создать парламентские группы поддержки Крымской платформы
Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает парламентам других стран создать группы поддержки Крымской платформы.
Он отметил, что инициатива Украины "действительно обеспечивает объединение всех стран, которые отстаивают верховенство международного права и готовы держать этот вопрос во главе приоритетов".
"Латвия поддерживает это, она была среди первых стран, которые заявили об участии в этой платформе. И сейчас в нашем парламенте создана группа в составе парламентариев, которые поддерживают Крымскую платформу. И мы предлагаем другим парламентам подумать о целесообразности создания таких же групп", - подчеркнул президент Латвии.
Он добавил: "Также, считаем, что было бы целесообразно подумать о создании групп поддержки Крымской платформы в межпарламентских международных ассоциациях. Это содействовало бы достижению целей платформы, поддержанию релевантности вопроса Крыма в международном порядке".
Литва пригрозила РФ новыми санкциями из-за Крыма
Литва будет работать над усилением санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Мы объединены представлением о том, что права крымчан должны быть возобновлены полностью в соответствии с международным правом. Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета. Мы будем работать над усилением санкций и международных усилий до того времени, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма", - сказал Науседа.
Президент выразил надежду на то, что вопрос Крыма будет находиться в перечне главных вопросов международной повестки дня.
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"Литва никогда не признает оккупацию Крыма. Для каждого литовца чрезвычайно понятно, что Крым - это неотъемлемая часть независимой Украины", - добавил Науседа.
Также он подчеркнул, что Литва поддерживает все усилия по усилению украинских государственных институций и усилению верховенства права, обеспечению справедливой конкуренции на рынке.
Эстония хочет усилить сотрудничество с восточноевропейскими партнерами
Страны Европейского Союза могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Нам нужно оставаться стратегически терпеливыми для того, чтобы наши восточные партнеры в Европе могли реализовать свои европейский амбиции. Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь наших восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества, работать над реформами в государствах Восточного партнерства, которые стремятся стать частью ЕС", - сказала Кальюлайд.
Турция напомнила о нарушении прав крымских татар
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что его страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.
"Мы прибыли на этот саммит для того, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины и соблюдения прав крымских татар", - подчеркнул Чавушоглу.
"Мы здесь находимся потому, что мы не признаем аннексию Крыма и никогда ее не признаем. Об этом недостаточно просто говорить. Мы здесь находимся для того, чтобы продемонстрировать всем другим нашу позицию, и подчеркиваем эту нашу позицию без исключения на всех международных платформах", - сказал глава МИД Турции.
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Он выразил уверенность, что Крымская платформа будет играть очень важную роль в вопросе деоккупации Крыма и соблюдения прав крымских татар.
По его словам, в отношениях между Турцией и Украиной нет никаких проблем, наоборот, отношения прекрасные. "Мы очень мощно работаем над тем, чтобы усилить наши отношения во всех других областях", - добавил Чавушоглу.
Что такое Крымская платформа
Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.
Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:
- консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;
- эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;
- защита прав человека и международного гуманитарного права;
- обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;
- преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.