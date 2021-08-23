"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.

"РФ не участвовала в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала и реагировала. Одним словом, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. И если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки", - заявил он во время саммита Крымской платформы в Киеве.

Он пообещал, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, "всегда будет строка для подписи представителя РФ".

"Думаю, что скорее всего эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", - подчеркнул он.

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Что такое Крымская платформа

Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:

консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;

эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;

защита прав человека и международного гуманитарного права;

обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;

преодоление экологических и экономических последствий оккупации.