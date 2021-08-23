"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу

Оккупация Крыма была исторической и трагической ошибкой РФ, уверен глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.
"РФ не участвовала в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала и реагировала. Одним словом, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. И если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки", - заявил он во время саммита Крымской платформы в Киеве.
Он пообещал, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, "всегда будет строка для подписи представителя РФ".
"Думаю, что скорее всего эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", - подчеркнул он.
Что такое Крымская платформа
Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.
Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:
- консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;
- эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;
- защита прав человека и международного гуманитарного права;
- обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;
- преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.