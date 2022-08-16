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Соседи уже не успели спасти: на Херсонщине оккупанты убили учительницу французского языка

16 августа 2022, 19:49

Женщина во время обстрела успела забежать в погреб. Но вражеский снаряд попал прямо туда.

На Херсонщине погибла учительница французского языка
На Херсонщине оккупанты убили учительницу французского языка/ Facebook New Day UA, ua.depositphotos.com

В Херсонской области в поселке Нововоронцовка во время обстрела российскими оккупантами погибла учительница французского языка местной школы Раиса Жовтоног.

59-летняя женщина укрылась от обстрела в подвал, однако вражеский снаряд нашел ее и там – он попал прямо в укрытие учительницы. Ее засыпало. Местные жители сразу прибежали разбирать завалы, однако спасти женщину уже не удалось. Это произошло 10 августа, рассказывает "Обозреватель".

У женщины осталась взрослая дочь Александра.

Педагог преподавала французский язык в Нововоронцовской школе №1 и была педагогом-организатором. Ее коллеги и ученики тепло вспоминают учительницу.

Умела привить любовь к французскому языку

"Она была нашим классным руководителем. Я помню, что она всегда была спокойной. Конечно, могла прикрикнуть на тех, кто сильно разошелся. Но она была доброй, отзывчивой", – рассказывает выпускник школы Евгений.

По словам бывших учеников, Раиса Петровна умела привить детям любовь к французскому. Она не заставляла заучивать язык, а побуждала его полюбить и захотеть знать больше.

"Она была для меня человеком, который привил любовь к этому языку. Знаете, есть педагоги, которые просто заставляют заучивать слова, тексты на иностранном языке, в результате ученик самого языка не знает. А вот она умела преподнести свой предмет так, что тебе хотелось всё больше и больше знать, чтобы читать французские стихи, книги, прессу. Благодаря ей я поступила в вуз иностранных языков", – вспоминает ее бывшая ученица Виктория.

Поселок Нововоронцовка постоянно находится под российскими обстрелами. Часть жителей уже покинула населенный пункт, однако многие не хотят уезжать, ведь держат много домашних животных и не знают, куда их девать.

Напомним, на Донбассе под Бахмутом погиб 27-летний украинский военный Дмитрий Белоконь, который специально вернулся из Польши, чтобы защищать Украину. Он погиб в свой день рождения.

Также ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб украинский летчик Антон Листопад, который признан одним из лучших пилотов ВСУ.

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