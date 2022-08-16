Страх и угроза: Зеленский назвал единственный способ надавить на Путина

Владимир Зеленский знает способ влияния на Владимира Путина / УНИАН, скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что может остановить президента РФ Владимира Путина, который устроил кровавую войну с Украиной.

В интервью The Washington Post он подчеркнул, что запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза являются действенной мерой ответа на захват оккупантами украинских территорий.

"Я изначально сказал, что считаю важнейшими санкциями закрытия границ, потому что они (россияне — ред.) отбирают чужую территорию… Что ж, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию… Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы… Лично мое мнение, что все другое слабее. Полного эмбарго на поставку энергоресурсов нет, границы не закрыты", — уверен президент.

Он также обратило внимание на то, что на Западе живут и учатся дети российской верхушки. Поэтому визовый "бан" поможет скорейшему отрезвлению россиян.

"Это единственный способ повлиять на Путина. Ведь у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ли ему его внутреннее население, или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть, поэтому когда его население будет давить на его решение, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень просты. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский ответил на вопрос о том, почему официальные власти не предупреждали украинцев о готовящемся вторжении РФ, несмотря на поступление соответствующей разведывательной информации.

Глава государства в интервью The Washington Post отметил, что если бы власти предупредили украинцев о предстоящем вторжении РФ еще в октябре, то началась бы паника и массовая эмиграция, что погубило бы страну.

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