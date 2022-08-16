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Подача электричества в Крым и игра на "ядерных нервах": Резников сказал, зачем РФ обстреливает ЗАЭС

16 августа 2022, 19:00

Россия попытается поставлять электроэнергию с Запорожской АЭС в оккупированный Крым, отключив от электричества подконтрольные Украине территории.

Запорожская АЭС, Алексей Резников
Резников объяснил, зачем РФ обстреливает ЗАЭС/ УНИАН, Facebook Резников

Постоянные обстрелы российскими захватчиками Запорожской АЭС, которую они оккупировали – это провокация и игра на "ядерных нервах" как Украины, так и всего мира в целом.

Таким образом Россия пытается держать всех в заложниках, показывая, что если она не применит тактическое или стратегическое ядерное оружие, то может применить "мирное ядерное оружие". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Голос Америки".

Также он отметил, что оккупанты попытаются поставлять электроэнергию с Запорожской АЭС в оккупированный Крым, и в то же время отключить от электричества, которое производит эта атомная электростанция, подконтрольные Украине территории.

"Они попробуют технически, мы это точно знаем, переключить электроэнергию, которая вырабатывается этой станцией, для подачи ее в Крым, и отключить полностью от этой электроэнергии свободные территории Украины, которые находятся под контролем правительства. Вот те задачи, которые они решают, блокируя эту станцию", – отметил глава Минобороны.

Ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк отмечал, что Россия могла воровать электроэнергию с Запорожской АЭС в оккупированный Крым через трансформаторную станцию, которая сейчас горит на полуострове. Он отметил, что страна-агрессор могла захватить АЭС именно для того, чтобы воровать оттуда электроэнергию.

Напомним, утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

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война в Украине вторжение России Запорожская АЭС новости Крыма Алексей Резников
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