Взрыв под Симферополем: эксперт сказал, сколько самолетов РФ было на авиабазе, где разгорелся пожар

Эксперт сказал, сколько самолетов РФ было на авиабазе, где разгорелся пожар/ topwar.ru

На авиабазе российских оккупантов в поселке Гвардейское, что в 15 километрах от Симферополя в оккупированном Крыму, 16 августа произошли взрывы и разгорелся пожар. В это время там находились 24 российских военных самолета.

Такие данные рассказал известный журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев в Twitter. Он отметил, что сам аэродром входил в состав Военно-морских сил РФ.

По информации журналиста, на момент взрыва там стояли 12 самолетов Су-24М и еще 12 самолетов Су-25СМ.

"Российские СМИ сообщают о новом пожаре на авиабазе в Крыму сегодня, на этот раз на военном аэродроме Гвардейское. Он содержал 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ и входил в состав ВМФ России", – отмечается в заметке.

Напомним, кроме взрывов возле города Джанкой, оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму – в пгт Гвардейское близ Симферополя. Российские СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района стоят столбы черного дыма. Также местные жители рассказали, что ранее они слышали несколько сильных взрывов.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

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