В Херсоне пенсионеры отправили выплату от оккупантов на нужды ВСУ

ВСУ / скриншот, УНИАН

Во временно оккупированном Херсоне супруги пенсионеров получили пенсию от российских "властей" и перевели все средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на своей страничке в Facebook отметил, что узнал об этих пенсионерах от местной журналистки.

По ее словам, почтальон сам принес пенсионерам деньги, хотя супруги никуда по этому поводу не обращались и своих данных нигде не распространяли. За два месяца на двоих они получили 40 тысяч рублей.

Несмотря на сложности, пенсионеры смогли обменять рубли на гривну и положить деньги на свой банковский счет, а затем отправить средства в поддержку ВСУ.

"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и есть город-герой. На таких патриотах держится Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!", - уверен Соболевский.

Ранее мы сообщали, что в аннексированном Россией Крыму украинские партизаны передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд. В результате восемь путинских солдат погибли, 18 - в реанимации.

Также сообщалось, что в Бородянке Киевской области местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил угощение для захватчиков на крысином яде.

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