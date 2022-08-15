"Котел сформирован": Жданов рассказал о прогрессе ВСУ в освобождении Херсона

Олег Жданов / скриншот

Контрнаступление ВСУ на Херсон уже идет полным ходом, но в гибридном варианте.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале, наши военные готовят плацдарм к полноценной атаке.

"Котел сформирован, огневой мешок практически завязан. Добили последний мост в плане его повреждения, а не разрушения. И фактически мы уже неделю ведем уничтожение этой группировки с максимальным ослаблением ее боевых возможностей", - объяснил эксперт.

Также он отметил, что вторую неделю российское командование не может принять решение, что делать и кто виноват.

"Поэтому, я считаю, что контрнаступление в гибридном варианте - у нас же гибридная война - уже идет", - подчеркнул Олег Жданов.

Пока россияне созреют, куда им идти, вопрос об обороне встанет огромный среди оккупантов.

Деоккупация Херсонщины

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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