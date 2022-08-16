УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Захват Украины и убийство Зеленского: новые данные о планах Путина перед вторжением

16 августа 2022, 16:36

Взяв Киев в кольцо, российские войска планировали захватить столицу за 3-4 дня, пишет Washington Post.

Владимир Путин
Владимир Путин тщательно планировал войну с Украиной / Фото УНИАН

Стали известны новые детали подготовки РФ к масштабному вторжению в Украину. О планах Кремля разведке США стало известно еще в октябре 2021 года.

В этой связи у президента Джо Байдена состоялось совещание высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собеседников из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО.

Что известно о планах Путина перед вторжением

Планы Путина предусматривали захват большей части Украины. По данным разведки, Путин планировал провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений:

  • россияне хотели напасть с севера – по обе стороны от Киева;
  • часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через украинский город Чернигов;
  • другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через природный зазор между "Зоной отчуждения" и окружающей Чернобыльскую АЭС болотистой местностью;
  • атака должна была произойти зимой, чтобы твердая земля сделала местность легко проходимой для танков;
  • российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма заняли юго-восточное побережье (по плану Кремля это могло занять несколько недель).

Захват Киева и убийство Зеленского

  • взяв Киев в кольцо, российские войска планировали захватить столицу за 3-4 дня;
  • российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского (убив его, если потребуется) и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.
  • после паузы для перегруппировки и перевооружения, россияне должны были двинулись на запад, к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства – территорию, которая, по расчетам Путина, была населена неисправимыми неонацистскими русофобами.

Отмечается, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил послом США в Москве и имел прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, назвал российского лидера зацикленным на Украине.

По мнению аналитиков, Путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. Это было связно со многими факторами – желанием США избежать новых войн после Афганистана, мировой борьбой с пандемией коронавируса, уходом из поста канцлера Германии Ангелы Меркель, выборами президента в Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

Кроме того, большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа.

Реакция Запада

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Байден после октябрьского брифинга принял два решения – послать кого-нибудь в Москву, чтобы он предупредил Кремль о последствиях в случае нападения, и проинформировать союзников о данных, полученных американской разведкой, и привлечь их к тому, что нужно будет иметь единую жесткую позицию в отношении России, усиливать и расширять обороноспособности НАТО и помогать Украине.

Издание напомнило, что данные разведки передали и украинскому руководству. Но в Украине к этому ставились немного скептически. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснял это тем, что Украина просила подробностей, но их не было.

12 января Бернс встретился в Киеве с Зеленским и сообщил, что, по данным разведки, Россия намерена нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральную власть.

США также предполагали, что Россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, и начнет штурм Киева.

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

Читайте также:

новости США Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:39

Юрия Шевчука оштрафовали за "зад президента": названа сумма

16:39

"Рельсовые" партизаны взорвали железнодорожные пути в Курской области РФ

16:36

Захват Украины и убийство Зеленского: новые данные о планах Путина перед вторжениемВидео

16:30

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

16:29

Поплывет вся Украина: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

Реклама
16:26

И кафель снова сияет: как почистить плиточные швы от клея, налета и плесени

16:22

"Эвакуация": телеканал 1+1 и Аким Галимов начали съемки нового документального фильма о войне

16:21

В Херсоне пенсионеры отправили выплату от оккупантов на нужды ВСУВидео

16:14

Можно посчитать на пальцах: унылый Шойгу назвал "дружественные страны" РФВидео

16:01

Бунт назревает в Кремле: Медведев "наехал" на ПутинаВидео

16:01

Через горящую трансформаторную станцию под Джанкоем РФ могла воровать электричество из ЗАЭС в Крым – ОП

16:01

Перелом в войне в Украине еще не состоялся: эксперт назвал причиныВидео

15:57

Галкин показал, как вырос его сын за шесть лет

15:43

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

15:32

"Бицепс нормально качнул": мокрое тело Вакарчука расхвалили в сети

15:31

Новые взрывы в Крыму: в тылу РФ действует элитное украинское подразделение — NYTВидео

15:25

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

15:13

"Вызывайте экзорциста": корчащаяся в трусах на сцене Бузова стала посмешищемВидео

15:07

Тарас Тополя рассказал, что не видел Макса Барских в рядах ЗСУВидео

15:03

Наемник-пропагандист умер от удара HIMARS: ранее он смеялся над РСЗО

Реклама
14:58

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

14:48

Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

14:47

"Это продлится до полной деоккупации": в ОП признали причастность ВСУ к взрывам в Крыму

14:44

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Овнам - поездка, Тельцам - хорошие новости, Близнецам - резкие переменыВидео

14:27

Цветочный гороскоп: какой букет принесет счастья и удачу, а какой разозлит знаки Зодиака

14:26

"Какая неожиданность": в Минобороны РФ внезапно назвали диверсией взрывы в КрымуВидео

14:13

Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8:1Видео

13:52

Оккупанты обстреляли ракетами Житомирскую область: что известноВидео

13:36

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

13:31

"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в ДжанкоеВидео

13:24

Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

13:22

"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

13:04

Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

13:00

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

12:52

Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в СШАВидео

12:40

Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петициюВидео

12:32

"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

12:28

"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песняхВидео

12:01

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человекВидео

12:00

"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

Реклама
11:55

Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

11:50

Беларусь стягивает военную технику к границе с УкраинойВидео

11:41

Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

11:15

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

10:49

Черновол рассказала, почему украинская "Стугна" уничтожила больше техники РФ, чем ее аналогиВидео

10:42

США предупреждали о вторжении РФ еще в сентябре 2021 года: "сказали копать траншеи" - КулебаВидео

10:28

Общая стратегия вторжения РФ подорвана, Черноморский флот прижался к Крыму - разведка БританииВидео

10:28

Тина Кароль поделилась архивным видео, где она поет в 13 летВидео

10:14

Зачистка России: Королеву хотят выгнать из РФ из-за поступка Порывай

10:04

"Крымский мост следующий": россияне в отчаянии после "фейерверков" на складе БП под ДжанкоемФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять