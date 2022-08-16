Захват Украины и убийство Зеленского: новые данные о планах Путина перед вторжением

Владимир Путин тщательно планировал войну с Украиной / Фото УНИАН

Стали известны новые детали подготовки РФ к масштабному вторжению в Украину. О планах Кремля разведке США стало известно еще в октябре 2021 года.

В этой связи у президента Джо Байдена состоялось совещание высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собеседников из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО.

Что известно о планах Путина перед вторжением

Планы Путина предусматривали захват большей части Украины. По данным разведки, Путин планировал провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений:

россияне хотели напасть с севера – по обе стороны от Киева;

часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через украинский город Чернигов;

другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через природный зазор между "Зоной отчуждения" и окружающей Чернобыльскую АЭС болотистой местностью;

атака должна была произойти зимой, чтобы твердая земля сделала местность легко проходимой для танков;

российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма заняли юго-восточное побережье (по плану Кремля это могло занять несколько недель).

Захват Киева и убийство Зеленского

взяв Киев в кольцо, российские войска планировали захватить столицу за 3-4 дня;

российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского (убив его, если потребуется) и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

после паузы для перегруппировки и перевооружения, россияне должны были двинулись на запад, к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства – территорию, которая, по расчетам Путина, была населена неисправимыми неонацистскими русофобами.

Отмечается, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил послом США в Москве и имел прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, назвал российского лидера зацикленным на Украине.

По мнению аналитиков, Путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. Это было связно со многими факторами – желанием США избежать новых войн после Афганистана, мировой борьбой с пандемией коронавируса, уходом из поста канцлера Германии Ангелы Меркель, выборами президента в Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

Кроме того, большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа.

Реакция Запада

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Байден после октябрьского брифинга принял два решения – послать кого-нибудь в Москву, чтобы он предупредил Кремль о последствиях в случае нападения, и проинформировать союзников о данных, полученных американской разведкой, и привлечь их к тому, что нужно будет иметь единую жесткую позицию в отношении России, усиливать и расширять обороноспособности НАТО и помогать Украине.

Издание напомнило, что данные разведки передали и украинскому руководству. Но в Украине к этому ставились немного скептически. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснял это тем, что Украина просила подробностей, но их не было.

12 января Бернс встретился в Киеве с Зеленским и сообщил, что, по данным разведки, Россия намерена нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральную власть.

США также предполагали, что Россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, и начнет штурм Киева.

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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