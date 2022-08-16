Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человек

Тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Об эвакуации населения сообщил и самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов.
Оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10 утра 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.
Как сообщил в Facebook один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.
"Мелитополь – единственный сухопутный коридор в Крым. Не будет Мелитополя – не будет Крыма! Тем временем под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов. Спрятаться не успеет никто. А отступать скоро будет некуда!", - добавил мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в Telegram.
Об эвакуации населения сообщил и самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов.
"Дал команду – сейчас 5-километровая зона оцеплена, идет выселение всех людей, находящихся в 5-километровой зоне… Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе", - заявил он.
По словам Аксенова, людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. По словам самопровозглашенного премьера, в результате взрывов пострадали двое мужчин – один получил осколочные ранения, другого "стенкой придавило".
Ставленник оккупантов добавил, что о "причинах детонации на складе будет говорить Минобороны РФ и следственная комиссия".
Также Аксенов заявил, что руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции.
Как пишут СМИ, в настоящее время приостановлено движение всех поездов в районе станции "Азовская". Задержано движение как минимум 7 поездов. Перевозка пассажиров на станцию назначения в Крыму будет осуществляться автобусами.
Взрывы в Крыму 16 августа
Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
В Минобороны РФ заявили, что в Майском районе Крыма возник пожар на территории пункта временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Сообщается, что серьезных пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Джанкое нет.
Отметим, город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.
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