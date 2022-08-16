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Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человек

16 августа 2022, 12:01

Тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Об эвакуации населения сообщил и самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов.

Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму прогремели утром 16 августа / Фото Telegram

Оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10 утра 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

Как сообщил в Facebook один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.

"Мелитополь – единственный сухопутный коридор в Крым. Не будет Мелитополя – не будет Крыма! Тем временем под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов. Спрятаться не успеет никто. А отступать скоро будет некуда!", - добавил мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в Telegram.

Об эвакуации населения сообщил и самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов.

"Дал команду – сейчас 5-километровая зона оцеплена, идет выселение всех людей, находящихся в 5-километровой зоне… Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе", - заявил он.

По словам Аксенова, людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. По словам самопровозглашенного премьера, в результате взрывов пострадали двое мужчин – один получил осколочные ранения, другого "стенкой придавило".

Ставленник оккупантов добавил, что о "причинах детонации на складе будет говорить Минобороны РФ и следственная комиссия".

Также Аксенов заявил, что руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции.

Как пишут СМИ, в настоящее время приостановлено движение всех поездов в районе станции "Азовская". Задержано движение как минимум 7 поездов. Перевозка пассажиров на станцию назначения в Крыму будет осуществляться автобусами.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В Минобороны РФ заявили, что в Майском районе Крыма возник пожар на территории пункта временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Сообщается, что серьезных пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Джанкое нет.

Отметим, город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

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