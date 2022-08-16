"Рельсовые" партизаны взорвали железнодорожные пути в Курской области РФ

Они подложили под рельсы около 200 граммов тротила.
В России работают "рельсовые" партизаны. Они взорвали железнодорожные пути в Курской области в направлении Украины.
Повреждение заметил обходчик. Об этом сообщает "Медуза".
Отмечается, что неизвестные использовали тротил для подрыва. Они подложили взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельсы и взорвали его.
В результате были повреждены железнодорожные пути в районе 14 километров перегона "Льгов-Локинская".
Известно, что пассажирские поезда не ездят по этому участку железной дороги с 2014 года. Однако там до сих пор движутся маневровые и грузовые поезда.
Также в РФ заявили, что в Курской области трижды кто-то пытался подорвать опоры линий электропередач, которые питают АЭС. При этом в стране-агрессоре сразу начали обвинять "украинских диверсантов".
Напомним, утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.
В Офисе президента Украины намекнули, что к взрывам в оккупированном Крыму, которые произошли 16 августа, причастны Вооруженные силы Украины. Об этом написал глава ОП Андрей Ермак.
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