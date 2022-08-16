УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Можно посчитать на пальцах: унылый Шойгу назвал "дружественные страны" РФ

16 августа 2022, 16:14

В список попали меньше десятка государств, которые РФ считает "дружественными".

Путин, Шойгу
Сергей Шойгу назвал "дружественные страны" РФ / Reuters

Россия оказалась практически в изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину. Мировые лидеры осудили уничтожение украинского народа и ввели жесткие санкции против РФ. Однако "империя" не оставляет попыток найти "друзей". Министр обороны РФ Сергей Шойгу перечислил, какие же страны есть "дружественными" для России.

Как оказалось, в список попали меньше десятка государств. Среди них:

  1. Бурунди,
  2. Гвинейская Республика,
  3. Камерун,
  4. Мали,
  5. Судан,
  6. Уганда,
  7. Чад,
  8. Эфиопия,
  9. Южно-Африканская Республика.

"Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам", — написал Шойгу.

Стоит отметить, что в списке нет ни одного мирового лидера.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался убедить мир в том, что Россия якобы "не хотела" применять против Украины химическое оружие. Он утверждает, что Россия "уничтожила" его еще в 2017 году. При этом он не оставил без внимания США и попытался выставить Штаты в негативном свете, утверждая, что химическое оружие имеют США.

Экс-главком сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что РФ может использовать химическое оружие. В опасности могут быть такие города, как Киев, Львов или Одесса.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Сергей Шойгу Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:26

И кафель снова сияет: как почистить плиточные швы от клея, налета и плесени

16:22

"Эвакуация": телеканал 1+1 и Аким Галимов начали съемки нового документального фильма о войне

16:21

В Херсоне пенсионеры отправили выплату от оккупантов на нужды ВСУВидео

16:14

Можно посчитать на пальцах: унылый Шойгу назвал "дружественные страны" РФВидео

16:01

Бунт назревает в Кремле: Медведев наехал на ПутинаВидео

Реклама
16:01

Через горящую трансформаторную станцию под Джанкоем РФ могла воровать электричество из ЗАЭС в Крым – ОП

16:01

Перелом в войне в Украине еще не состоялся: эксперт назвал причиныВидео

15:57

Галкин показал, как вырос его сын за шесть лет

15:43

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

15:32

"Бицепс нормально качнул": мокрое тело Вакарчука расхвалили в сети

15:31

Новые взрывы в Крыму: в тылу РФ действует элитное украинское подразделение — NYTВидео

15:25

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

15:13

"Вызывайте экзорциста": корчащаяся в трусах на сцене Бузова стала посмешищемВидео

15:07

Тарас Тополя рассказал, что не видел Макса Барских в рядах ЗСУВидео

15:03

Наемник-пропагандист умер от удара HIMARS: ранее он смеялся над РСЗО

14:58

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

14:48

Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

14:47

"Это продлится до полной деоккупации": в ОП признали причастность ВСУ к взрывам в Крыму

14:44

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Овнам - поездка, Тельцам - хорошие новости, Близнецам - резкие переменыВидео

14:27

Цветочный гороскоп: какой букет принесет счастья и удачу, а какой разозлит знаки Зодиака

Реклама
14:26

"Какая неожиданность": в Минобороны РФ внезапно назвали диверсией взрывы в КрымуВидео

14:13

Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8:1Видео

13:52

Оккупанты обстреляли ракетами Житомирскую область: что известноВидео

13:36

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

13:31

"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в ДжанкоеВидео

13:24

Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

13:22

"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

13:04

Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

13:00

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

12:52

Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в СШАВидео

12:40

Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петициюВидео

12:32

"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

12:28

"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песняхВидео

12:01

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человекВидео

12:00

"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

11:55

Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

11:50

Беларусь стягивает военную технику к границе с УкраинойВидео

11:41

Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

11:15

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

10:49

Черновол рассказала, почему украинская "Стугна" уничтожила больше техники РФ, чем ее аналогиВидео

Реклама
10:42

США предупреждали о вторжении РФ еще в сентябре 2021 года: "сказали копать траншеи" - КулебаВидео

10:28

Общая стратегия вторжения РФ подорвана, Черноморский флот прижался к Крыму - разведка БританииВидео

10:28

Тина Кароль поделилась архивным видео, где она поет в 13 летВидео

10:14

Зачистка России: Королеву хотят выгнать из РФ из-за поступка Порывай

10:04

"Крымский мост следующий": россияне в отчаянии после "фейерверков" на складе БП под ДжанкоемФотоВидео

09:43

Стратегия останется: Климкин рассказал, как долго Россия сможет вести войну

09:38

"Затишье перед бурей":  Жданов рассказал, какая опасность грозит украинцам 24 августа

09:37

День рождения стал и днем смерти: под Бахмутом погиб 27-летний украинский военныйВидео

09:30

Как правильно замораживать помидоры и что из них можно приготовить

09:27

Начинающая пропагандистка РФ "самоликвидиковалась" на ДонбассеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять