Можно посчитать на пальцах: унылый Шойгу назвал "дружественные страны" РФ

Сергей Шойгу назвал "дружественные страны" РФ / Reuters

Россия оказалась практически в изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину. Мировые лидеры осудили уничтожение украинского народа и ввели жесткие санкции против РФ. Однако "империя" не оставляет попыток найти "друзей". Министр обороны РФ Сергей Шойгу перечислил, какие же страны есть "дружественными" для России.

Как оказалось, в список попали меньше десятка государств. Среди них:

Бурунди, Гвинейская Республика, Камерун, Мали, Судан, Уганда, Чад, Эфиопия, Южно-Африканская Республика.

"Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам", — написал Шойгу.

Стоит отметить, что в списке нет ни одного мирового лидера.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался убедить мир в том, что Россия якобы "не хотела" применять против Украины химическое оружие. Он утверждает, что Россия "уничтожила" его еще в 2017 году. При этом он не оставил без внимания США и попытался выставить Штаты в негативном свете, утверждая, что химическое оружие имеют США.

Экс-главком сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что РФ может использовать химическое оружие. В опасности могут быть такие города, как Киев, Львов или Одесса.

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