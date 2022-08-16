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Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в США

16 августа 2022, 12:52

Министр обороны РФ пытается всех убедить, что химическое оружие в России якобы "было уничтожено" еще в 2017 году.

Шойгу, химическое оружие
В России утверждают, что у них нет химического оружия / Коллаж фото ТАСС, ua.depositphotos.com

В России пытаются убедить мир в том, что они якобы не использовали запрещенное химическое оружие против Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают росСМИ.

Шойгу утверждает, что Россия якобы "уничтожила" все химическое оружие еще в 2017 году. При этом он не оставил без внимания США и попытался выставить Штаты в негативном свете.

"Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием ядовитых веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций типа "Белых касок" в Сирии", — сказал Сергей Шойгу.

Напомним, экс-главком сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что РФ может использовать химическое оружие. В опасности могут быть такие города, как Киев, Львов или Одесса.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попытался откреститься он ядерных угроз миру, которыми так разбрасывались в России. Он утверждает, что РФ якобы "не планировала использовать ядерное оружие", так как ущерб от него будет нанесен каждой стороне.

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