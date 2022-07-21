Путин может ударить по Украине не ядерным оружием, а химическим - бывший главком НАТО

Путин может ударить по Украине не ядерным оружием, а химическим, говорит экс-главком НАТО / коллаж фото Reuters

Диктатор России Путин не будет кидать ядерные бомбы на Украину, однако вполне может использовать химическое оружие. Такое мнение в материале для агентства Bloomberg высказал экс-главком сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

По его словам, Путин опасается неконтролируемой эскалации войны и у него "есть другие способы напугать Украину и Запад". Офицер считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия "крайне мала", поскольку Путин опасается лишиться поддержки КНР, Индии, Африки и Латинской Америки.

Также адмирал заявил, что российский диктатор "любит свою жизнь и любит свою страну", а применение ядерного оружия может привести к ответному удару со стороны стран Запада. Он отметил, что потенциальными целями для тактического ядерного удара РФ могли стать Киев, Львов или Одесса. Однако Путин, по мнению Ставридиса, "подсчитал, что риски тактического удара перевешивают выгоды".

"В конце концов, более вероятно ‒ если Путин хочет сделать что-то, что действительно вселит ужас в сердца украинцев, он выберет химическое оружие, возможно, направив его на одну из этих трех городских целей. Он продемонстрировал в Сирии безразличие к применению химического оружия своим союзником Башаром Асадом", — заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар.

Тогда чиновник отметил, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

До того директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь говорил, что если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то удар может быть нанесен по центральному югу нашей страны.

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