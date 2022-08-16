Через горящую трансформаторную станцию под Джанкоем РФ могла воровать электричество из ЗАЭС в Крым – ОП

Количество взрывов в Крыму в дальнейшем может расти, считает Полодяк.
Россия могла воровать электроэнергию из Запорожской АЭС в оккупированный Крым через трансформаторную станцию, которая сейчас горит на полуострове.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального марафона. Он отметил, что страна-агрессор могла захватить АЭС именно для того, чтобы воровать оттуда электроэнергию.
"Что такое трансформаторная станция? Они для того украли Запорожскую атомную станцию, чтобы именно через Джанкой перебрасывать электричество в Крым. Я полагаю, что это кармическая расплата. То, что украдено, состояния не приносит", – сказал Подоляк.
Также советник главы ОП прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму и отметил, что количество таких случаев на полуострове может увеличиться, "исходя из уровня интеллекта российской армии".
Взрывы в Крыму 16 августа
Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.
Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.
Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.
Затем оккупанты заявили о новые взрывы в Крыму – в пгт Гвардейское близ Симферополя. Российские СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района стоят столбы черного дыма. Также местные жители рассказали, что ранее они слышали несколько сильных взрывов.
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