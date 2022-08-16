УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Наемник-пропагандист умер от удара HIMARS: ранее он смеялся над РСЗО

16 августа 2022, 15:03

"Админ" позволял себе шутки над американским вооружением, но оно и убило его.

ВСУ ликвидировали пропагандиста РФ
ВСУ ликвидировали пропагандиста РФ / скриншот

На Донбассе был ликвидирован российский наемник-пропагандист, известный как "Белый". Оккупант вел канал Grey Zone на YouTube и свой канал в Telegram, где пропагандировал войну России против Украины.

Другие российские пропагандисты назвали его "воином, который отправился в Вальхаллу".

"К сожалению, информация подтвердилась. Владелец канала Grey Zone, известный как 500, позывной Белый, попал под удары HIMARS'ов в Попасной. Нам тяжело об этом говорить, но спустя сутки борьбы за жизнь, наш дорогой друг и брат ушёл в войско Одина", – сообщили в одном из пабликов.

Также "Админ" принимал участие в развязанных Россией войнах: во второй российско-чеченской, где был разведчиком, а после, уже как наемник-вагнеровец - в Сирии и на Донбассе.

Информация о гибели пропагандиста
Информация о гибели пропагандиста / скриншот

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "засветился", в частности, в боях за Мариуполь.

В одном из своих "видеообзоров" вместе с еще одним таким же пропагандистом, "Админ" позволил себе шутки над американским вооружением: заявил, что не стоит называть населенный пункт, где они снимают свой ролик, "чтобы HIMARS не прилетел".

Судя по сообщениям других пропагандистов, именно HIMARS и помог наконец "денацифицировать" этого наемника.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Читайте также:

война в Украине ВСУ новости Донбасса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:25

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

15:13

"Вызывайте экзорциста": корчащаяся в трусах на сцене Бузова стала посмешищемВидео

15:07

Тарас Тополя рассказал, что не видел Макса Барских в рядах ЗСУВидео

15:03

Наемник-пропагандист умер от удара HIMARS: ранее он смеялся над РСЗО

14:58

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

Реклама
14:48

Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

14:47

"Это продлится до полной деоккупации": в ОП признали причастность ВСУ к взрывам в Крыму

14:44

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Овнам - поездка, Тельцам - хорошие новости, Близнецам - резкие переменыВидео

14:27

Цветочный гороскоп: какой букет принесет счастья и удачу, а какой разозлит знаки Зодиака

14:26

"Какая неожиданность": в Минобороны РФ внезапно назвали диверсией взрывы в КрымуВидео

14:13

Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8:1Видео

13:52

Оккупанты обстреляли ракетами Житомирскую область: что известноВидео

13:36

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

13:31

"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в ДжанкоеВидео

13:24

Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

13:22

"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

13:04

Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

13:00

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

12:52

Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в СШАВидео

12:40

Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петициюВидео

Реклама
12:32

"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

12:28

"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песняхВидео

12:01

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человекВидео

12:00

"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

11:55

Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

11:50

Беларусь стягивает военную технику к границе с УкраинойВидео

11:41

Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

11:15

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

10:49

Черновол рассказала, почему украинская "Стугна" уничтожила больше техники РФ, чем ее аналогиВидео

10:42

США предупреждали о вторжении РФ еще в сентябре 2021 года: "сказали копать траншеи" - КулебаВидео

10:28

Общая стратегия вторжения РФ подорвана, Черноморский флот прижался к Крыму - разведка БританииВидео

10:28

Тина Кароль поделилась архивным видео, где она поет в 13 летВидео

10:14

Зачистка России: Королеву хотят выгнать из РФ из-за поступка Порывай

10:04

"Крымский мост следующий": россияне в отчаянии после "фейерверков" на складе БП под ДжанкоемФотоВидео

09:43

Стратегия останется: Климкин рассказал, как долго Россия сможет вести войну

09:38

"Затишье перед бурей":  Жданов рассказал, какая опасность грозит украинцам 24 августа

09:37

День рождения стал и днем смерти: под Бахмутом погиб 27-летний украинский военныйВидео

09:30

Как правильно замораживать помидоры и что из них можно приготовить

09:27

Начинающая пропагандистка РФ "самоликвидиковалась" на ДонбассеВидео

09:14

Суркис прояснил позицию Динамо по поводу единого телепула УПЛ: "Трансляции должны быть бесплатными"

Реклама
08:37

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2022: Тельцам – большой куш, Львам – исполнение желаний, Рыбам – сплетниВидео

08:29

Денацифицировали и демилитаризовали: на Донбассе ВСУ уничтожили российского капитана из Дагестана

08:25

В Крыму гремят взрывы в районе Джанкоя: горит склад боеприпасов - СМИВидео

08:16

Украина потеряла кучу времени из-за надежд на беспомощную ООНмнение

08:07

В рядах оккупантов начался раскол, но Кремль не отказывается от проведения "референдумов" - ISWВидео

08:00

Украину накрывает сильнейшая магнитная буря: когда ждать "удара" и как спастисьВидео

07:30

"Многое упростит": эксперт рассказал, что даст признание РФ спонсором терроризма

07:11

"Такого давно не было": ночью РФ ударила ракетами по пяти из девяти районов Харьков

06:47

Книга оккупанта Филатьева: меньше паранойимнение

06:40

Эмиссары Путина поехали на Запад: Арестович рассказал, о чем они хотят договориться

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять