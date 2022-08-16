Наемник-пропагандист умер от удара HIMARS: ранее он смеялся над РСЗО

ВСУ ликвидировали пропагандиста РФ / скриншот

На Донбассе был ликвидирован российский наемник-пропагандист, известный как "Белый". Оккупант вел канал Grey Zone на YouTube и свой канал в Telegram, где пропагандировал войну России против Украины.

Другие российские пропагандисты назвали его "воином, который отправился в Вальхаллу".

"К сожалению, информация подтвердилась. Владелец канала Grey Zone, известный как 500, позывной Белый, попал под удары HIMARS'ов в Попасной. Нам тяжело об этом говорить, но спустя сутки борьбы за жизнь, наш дорогой друг и брат ушёл в войско Одина", – сообщили в одном из пабликов.

Также "Админ" принимал участие в развязанных Россией войнах: во второй российско-чеченской, где был разведчиком, а после, уже как наемник-вагнеровец - в Сирии и на Донбассе.

Информация о гибели пропагандиста / скриншот

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "засветился", в частности, в боях за Мариуполь.

В одном из своих "видеообзоров" вместе с еще одним таким же пропагандистом, "Админ" позволил себе шутки над американским вооружением: заявил, что не стоит называть населенный пункт, где они снимают свой ролик, "чтобы HIMARS не прилетел".

Судя по сообщениям других пропагандистов, именно HIMARS и помог наконец "денацифицировать" этого наемника.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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