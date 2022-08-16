Начинающая пропагандистка РФ "самоликвидиковалась" на Донбассе

Земфира Сулейманова / WarGonzo

На временно оккупированной территории Донецкой области погибла начинающая российская журналистка Земфира Сулейманова.

В пропагандистском Телеграм-канале WarGonzo заявили, что Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она якобы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".

По данным россиян, Сулейманова сделала "жест доброй воли" и подорвалась на мине.

"Земфира Сулейманова приехала в Донецк как волонтер и журналистка. Во время рабочей поездки Земфира подорвалась на мине вместе с водителем. Врачи не смогли ее спасти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские защитники мастерски ликвидировали российского капитана из Дагестана Агабекова Фахретдина. Он был командиром мотострелковой роты оккупантов.

Также мы сообщали, что в Украине был ликвидирован контрактник российской армии-десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии. Его молодая жена осталась без мужа, зато с орденом, который окупанту вручили посмертно.

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